Vakaların Kontroldan Çıktığı İngiltere Yeniden Evlere Kapanıyor

Boris Johnson İngiltere’de tüm televizyon kanallarında canlı yayınlanan konuşmasında, “Hastanelerimiz pandeminin başından bu yana hiç olmadığı kadar büyük baskı altında. Ülkenin çoğu halihazırda çok sıkı önlemler altında ancak virüsün yeni türünün kontrol altına alınması için birlikte daha fazla adım atmamız gerektiği açık. Bu nedenle ülke genelinde bu yeni türü kontrol altına alacak kadar sert karantina dönemine geçmeliyiz” şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı, virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen türünün hızla yayıldığını ve salgının yavaşlatılması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Üniversite öğrencileri Şubat ayı ortasına kadar okul kampüslerine dönemeyecek. Kuaför gibi zaruri olmayan ve kişisel bakım hizmeti veren işyerleri kapalı olacak. Restoranlar yalnızca paket servis yapacak.

Yeni karantina tedbirleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilecek. Zaruri hizmet çalışanlarının çocuklarının okullarda eğitimi ise sürecek.

Corona virüsünün daha bulaşıcı olduğu belirtilen türünün görüldüğü İngiltere’de Başbakan Boris Johnson Şubat ayı ortalarına kadar ülke genelinde geçerli olacak karantina önlemlerini açıkladı. Ülkede vaka sayılarının hızla artmasının ardından konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini belirtti.

82 yaşındaki diyaliz hastası Brian Pinker, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın geliştirdiği aşıyı yaptıran ilk kişi oldu.

İngiltere’de bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı da 50 bini aştı. Ülkede yalnızca Pazartesi günü virüse bağlı can kaybı 407’ye ulaştı.

İngiltere genelindeki hastanelerde 26.626 Corona virüsü hastası tedavi altında. Hastanede tedavi gören hastaların sayısı bir hafta öncesine kıyasla yüzde 30 artmış durumda. Ülkede hastanede tedavi gören hasta sayısı bahar aylarında görülen ilk dalganın en ağır dönemine kıyasla da yüzde 40 daha fazla.

İngiltere Başbakanı, ülkeyi salgınla mücadelede çok zor haftaların beklediğinin altını çizdi. İngiltere’de sokağa çıkma yasaklarının ve ailelerin bir araya gelmelerinin tümden yasaklanması gibi daha sert tedbirlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşılama programının planlandığı gibi ilerlemesi, hem vaka sayılarında hem de can kaybı verilerinin karantina tedbirlerine yanıt vermesi halinde, Şubat ayı ortalarında karantinadan çıkılması sürecine başlanabileceğini belirtti. Ancak karantina takvimi konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini de vurguladı.

İngiltere bu aşıdan 100 milyon doz satın alıyor. Oxford-AstraZeneca aşısı viral vektör tekniğine dayanıyor. Bu nedenle RNA teknolojisini kullanan rakip firmaların geliştirdiği diğer Corona aşılarına kıyasla daha ucuz ve kullanımı daha kolay.

Yeni aşı yan etkilerin gözlemlenebilmesi için ilk aşamada sınırlı sayıda hastanede uygulanacak. Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) aralarında muayenehanelerin de bulunduğu yüzlerce yeni aşılama merkezinin de bu hafta faaliyete geçeceğini açıkladı.

Aşılamada doz tartışması

İngiltere Başbakanı Johnson aşılama programının hızlandırılacağını söylese de ülkede aşılama planının bazı unsurları tartışma yarattı. Hem Oxford-AstraZeneca hem de Pfizer’ın geliştirdiği aşı iki doz halinde veriliyor. Pfizer, aşının ikinci dozunun ilk dozdan sonraki 21 gün içinde yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.