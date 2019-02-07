Vakaya giden 112 ambulansı kaza yaptı: 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, vakaya giden ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Muğla
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