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Vakaya giden ambulans çamura saplandı

09.12.2020 15:54 | Son Güncelleme:
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Bodrum’da vakaya giden ambulans, altyapı için kazılıp kapatılan yolda çamura saplandı.

Bodrum’da vakaya giden ambulans, altyapı için kazılıp kapatılan yolda çamura saplandı. Devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ambulans, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi’nde bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ambulansı, Şükrü Çürük Sokak’ta altyapı çalışması için kazılan ve üstünkörü kapatıldığı iddia edilen noktada çamura saplandı. Devrilme tehlikesiyle de karşı karşıya kalan ambulans, saplandığı yerden çıkarılamayınca bölgeye kepçe getirildi.
Kepçe yardımıyla ambulans bulunduğu yerden kurtarıldı. Mahalle sakinleri ise altyapı çalışmalarının uzaması nedeniyle aylardır tarla gibi yollardan evlerine ulaşmak zorunda kaldıklarını dile getirerek “Altyapı için kazılan yollar üstünkörü kapatıldığı için, aylardır tarla gibi yollardan evimize ulaşma çabası içerisinde idik” dedi.

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