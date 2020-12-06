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Vakaya giden ambulans devrildi

06.12.2020 14:31 | Son Güncelleme:
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Niğde’de solunum güçlüğü çeken covid hastasına müdahaleye giden ambulans ekibi kaza yaptı.

Niğde’de solunum güçlüğü çeken covid hastasına müdahaleye giden ambulans ekibi kaza yaptı. Hafif yaralanan ambulans ekibinde bulunan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Efendibey Mahallesi Amas yolu Hurdacılar kavşağında meydana geldi. Cami imamı Cebrail Ulusoy yönetimindeki 01 EV 651 plakalı Renault marka otomobil, korona virüs hastasının solunum sıkıntısı çektiği ihbarına giden Mustafa Gönç yönetimindeki 51 AAZ 531 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan dönen ambulans yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada ambulanstaki sürücü Mustafa Gönç, sağlık görevlileri Yıldız Dal ve Funda Çevik hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen çekiciler ambulans ile otomobili yoldan çekerek yolu tekrar trafiğe açtı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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