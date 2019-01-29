Vakaya giden ambulansa otomobil çarptı: 1 yaralı

Kırıkkale-Ankara karayolu istikametinde vakaya giden ambulansa otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadına ise arkadan çarptıkları ambulansın sağlık görevlileri müdahale etti.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolundaki Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayan Ersun Akbaş idaresindeki 71 DA 981 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Harun Atak’ın kullandığı 71 BH 774 plakalı ambulansa arkadan çarptı. Kazada yaralanan D.A.’ya (52) arkadan çarptıkları ambulansın sağlık görevlileri müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

