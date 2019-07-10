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Vakfıkebir'de, 150 bin alabalık telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 00:11 | Son Güncelleme

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, 150 bin alabalığın, Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisi'nden dereye su bırakılmadığı gerekçesiyle telef olduğu öne sürüldü.  Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisi'nden, iddiaya göre, Ballı Mahallesi'ndeki Kirazlık Deresi'ne yeterince su bırakılmadı.

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) - TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, 150 bin alabalığın, Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisi'nden dereye su bırakılmadığı gerekçesiyle telef olduğu öne sürüldü.

Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisi'nden, iddiaya göre, Ballı Mahallesi'ndeki Kirazlık Deresi'ne yeterince su bırakılmadı. Dere üzerinde kurulu alabalık üretim tesisindeki 150 bin alabalık, oksijensiz kalarak, telef oldu. Tesisin sahibi Birol Kopal, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TİSKİ) ait içme suyu arıtma tesisinden suyun kesilmesi nedeniyle balıklarının telef olduğunu öne sürdü. Tesiste geçen yıl klor zehirlenmesi nedeniyle yaklaşık 400 bin balığının telef olduğu kaydeden Kopal, yeniden balık alarak, çiftlik kurduğunu; ancak yine aynı durumla karşılaştığını iddia etti. Birol Kopal, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ tarafından zararımızın karşılanacağı söylendi; ama sürekli aynı şeyle karşılaşıyoruz. Yaz geldiği için sular azaldığı için sadece öncelikli olarak içme suyu amacıyla su veriliyor. 'Öncelik insan' deniyor. Evet öncelik insan ama ben de buraya bir yatırım yaptım. 150 bin alabalık telef oldu. 1990 yılından bu yana bu tesis var. TİSKİ'yi arayıp, durumu anlatıyorum 'Sana su veremeyiz' diyorlar. Bu zalimliktir. Gitmediğim yer, konuşmadığım kişi kalmadı. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

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