Vakıf Katılım, 2017 sonuna göre yüzde 41 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, bu yılın ilk 9 ayında 2017 sonuna göre yüzde 41 büyüyerek 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı.

Vakıf Katılım, 2018 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Banka, bu yılın üçüncü çeyreğinde 12,8 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 19,1 milyar TL finansman desteği sağladı.

Net kârını 223,2 milyon TL’ye çıkaran Vakıf Katılım, aktif büyüklükte 2017 sonuna göre yüzde 41’lik bir büyüme sergiledi ve bu yılın üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, büyük bir gayretle yürüttükleri faaliyetleri neticesinde son derece başarılı bir çeyrek dönemi daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vakıf Katılım olarak, 2017 sonuna göre yüzde 41'lik bir büyüme sergiledik ve 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre sunduk, sunmaya devam edeceğiz. 2018 üçüncü çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız (nakdi+finansal kiralama+gayri nakdi) 19,1 milyar TL, topladığımız fonlar da 12,8 milyar TL oldu.

Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de karlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 223,2 milyon TL net kar elde ettik.

Aynı süreçte öz kaynaklarımız 1,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde yüzde 16,13 olarak kaydedildi."