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Vakıf Katılım, 2017 sonuna göre yüzde 41 büyüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

Banka, yılın ilk 9 ayında 2017 sonuna göre yüzde 41 büyüyerek 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Üçüncü çeyrekte, ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından olan KOBİ'lerimizin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlayan Nefes Kredisi Projesi'ne destek olmaya devam ettik"

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, bu yılın ilk 9 ayında 2017 sonuna göre yüzde 41 büyüyerek 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı.

Vakıf Katılım, 2018 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Banka, bu yılın üçüncü çeyreğinde 12,8 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 19,1 milyar TL finansman desteği sağladı.

Net kârını 223,2 milyon TL’ye çıkaran Vakıf Katılım, aktif büyüklükte 2017 sonuna göre yüzde 41’lik bir büyüme sergiledi ve bu yılın üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

- "Şube ağımızı genişletmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, büyük bir gayretle yürüttükleri faaliyetleri neticesinde son derece başarılı bir çeyrek dönemi daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vakıf Katılım olarak, 2017 sonuna göre yüzde 41'lik bir büyüme sergiledik ve 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre sunduk, sunmaya devam edeceğiz. 2018 üçüncü çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız (nakdi+finansal kiralama+gayri nakdi) 19,1 milyar TL, topladığımız fonlar da 12,8 milyar TL oldu.
Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de karlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 223,2 milyon TL net kar elde ettik.
Aynı süreçte öz kaynaklarımız 1,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde yüzde 16,13 olarak kaydedildi."

2018'in 3. çeyreğinde şube açma faaliyetlerine de devam ettiklerini bildiren Göktaş, "Ekonomide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ülkemize güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda bankaların şube kapattıklarına üzülerek şahit olduğumuz bir dönemde, 12 Kasım itibarıyla 86 şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldik. 2018 sonuna kadar yapacağımız yeni şube yatırımları ile 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi’ne geçiş yapan ilk banka olduk"

İkram Göktaş, bu dönemde Türkiye'de ilk kez uygulanan Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi'ne ilk geçiş yapan banka olarak bir ilke imza atmanın da gururunu yaşadıklarını belirterek, "Üçüncü çeyrekte, ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından olan KOBİ'lerimizin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlayan Nefes Kredisi Projesi’ne destek olmaya devam ettik. Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için faaliyetlerimizi sürdürdük ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihraçları aracılığıyla yeni fon sağladık." bilgisini verdi.

Gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması vizyonu ile sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "Sadece kendimizi değil, sektörümüzü de büyütecek çalışmalar ortaya koyma gayretiyle yolumuza devam ediyoruz. Tecrübeli yönetimimiz, sürekli gelişen dağıtım kanallarımız, dinamik operasyon sistemlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımız ile ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bilanço Vakıf Katılım

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