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Vakıf Katılım Düzce Şubesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Şu an 89 şube açık, 2 şubemiz daha açılacak bu yıl içerisinde, 91 şubeyle bu yılı kapatıyor olacağız. Yıllık 30 şube ortalamasını göz önünde bulundurursak, 2019 yılında da 115-120 şube gibi bir sayıya ulaşmış olacağız"

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 3 yıllık banka olmalarına rağmen 90 şubeye ulaştıklarını belirterek, "Şu an 89 şube açık, 2 şubemiz daha açılacak bu yıl içerisinde, 91 şubeyle bu yılı kapatıyor olacağız. Yıllık 30 şube ortalamasını göz önünde bulundurursak 2019 yılında da 115-120 şube gibi bir sayıya ulaşmış olacağız." dedi.

Bankanın Düzce şubesinin açılış törenine katılan Göktaş, 4 ay önce Düzce Şubesi'ni açtıklarını, bugün ise kurdele kesimi yaptıklarını söyledi.

İkram Göktaş, güzel bir açılaşa katılım sağladıklarını ifade ederek, "Sermaye yapısı itibarıyla yüzde 100'ü Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait faizsiz bir banka, yani İslami prensiplerle bankacılık yapıyoruz. Düzce tercihinin en önemli sebeplerinden biri de aslında bu, biz Düzce'deki muhafazakar potansiyelin, katılım bankacılığını desteklediğini geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz. O yüzden Düzce'de şube açma kararı aldık, bugün resmi olarak açmış bulunuyoruz." diye konuştu.

- "2019'da hedef 120 şube"

Gelecek için önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Buradan topladığımız kaynakları yine Düzce'de sanayici, iş adamları ve esnafa dağıtarak ilin ekonomisine faizsiz perspektiften destek olmak istiyoruz. Her yıl ortalama 30 şube açıyoruz. Açılalı henüz 3 yıl olmadı ama 90 şubeye ulaştık. Şu an 89 şube açık, 2 şubemiz daha açılacak bu yıl içerisinde, 91 şubeyle bu yılı kapatıyor olacağız. Yıllık 30 şube ortalamasını göz önünde bulundurursak 2019 yılında da 115-120 şube gibi bir sayıya ulaşmış olacağız. Şu an 42 ile hizmet veriyoruz, bu illerin de sayısını her geçen yıl açtığımız şubelerle artırarak devam edeceğiz."

Açılışa, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve davetliler katıldı.

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Düzce İkram Göktaş Vakıf Katılım

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