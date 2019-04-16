Vakıf Katılım Siirt'te şube açtı

SİİRT (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Katılım bankalarının bankacılık sektöründeki payı yüzde 6'ya çıktı." dedi.

Güres Caddesi'nde hizmet verecek Vakıf Katılım Siirt Şubesi'nin açılışı, Vali Vekili Erkan Savar ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle yapıldı.

Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olan Vakıf Katılımın 42 ilde 91 şube sayısına ulaştığını, yıl içinde bu rakamı 110'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl 325,4 milyon lira net karla bankacılık sektöründe öz kaynak karlılığı en yüksek kurum olduklarını belirten Göktaş, "Geçtiğimiz yıl reel sektöre destekleri artırarak nakdi ve gayri nakdi 19,1 milyar lira fon kullandırdık. Halkımızın Vakıf Katılım markasına gösterdiği teveccüh ve güvenin bir sonucu olarak topladığımız fonları yüzde 50,5 artırarak 15,1 milyar liraya çıkardık." diye konuştu.

- Katılım bankalarında 15 bin 143 kişi istihdam ediliyor

Katılım bankacılığının son yıllarda önemli gelişme gösterdiğine işaret eden Göktaş, ülke genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran katılım bankalarının şu anda bin 108 şubede 15 bin 143 kişiyi istihdam ettiğini dile getirdi.