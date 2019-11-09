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Vakıf kurup uyuşturucu satan zanlılardan 6’sı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 17:19 | Son Güncelleme

Denizli’de narkotik ekipleri tarafından özel harekat polisi destekli 6 ayrı adrese eş zamanlı şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli’de narkotik ekipleri tarafından özel harekat polisi destekli 6 ayrı adrese eş zamanlı şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklanarak ceza evine gönderildi. Zanlıların uyuşturucu trafiğini ise ‘Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı’ndan yönettikleri ortaya çıktı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aralarında ‘Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı’nın da bulunduğu 6 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, özel harekat polisinin gittiği adreslerde çelik kapılar açılmayınca ekipler içeri kapıları balyoz ve koçbaşları ile kırarak girdi. Gerçekleştirilen operasyon sonrası baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 15 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonrası R.Ş., A.D., T.K., O.G., I.P, B.D, İ.M isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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