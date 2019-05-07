"Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı" paneli

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesinde, Vakıf Haftası nedeniyle "Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı" konulu panel düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Duman'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Prof. Dr. Saadettin Ökten, farklı mekanlarda farklı ramazanlar yaşadığını belirterek, İstanbul'da idrak ettiği ramazanların ise kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Ökten, özellikle Tarihi Yarımada'da geçen çocukluğunun ramazanlarını hasretle andığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarihi Yarımada deyince de karşıma muhteşem bir vakıf organizasyonu çıkıyor. Bu organizasyon 250 yıl devam etti. Tarihi Yarımada'da 10 sultan külliyesi bulunuyor. Külliye o zamanki toplumda hayatın içindeydi, hayatın her noktasına dokunurdu. Her sınıftan insana hitap ederdi. Vakıflara çok ciddi bir akar vardı. Bu yapılanmanın devam edebilmesi için arkasında bir zihniyetin olması lazım. Bu zihniyette, bir vakıf senediyle tescil edilmişti. İstanbul, fetihten 100 yıl sonra simge şehir haline geliyor, bu da tamamen vakıf medeniyeti sayesinde oluyor. Bugün yeni yapılan camilerimiz var. Hepsini saygıyla karşılıyorum ama biz daha külliye inşa edemedik. Biz, bu camilerle bütün insanlara dokunamıyoruz ama eskiden böyle değildi. Caminin sebili, haziresi, imareti var mı? Bütün bunlar eskiden külliyelerde vardı ve herkese dokunuyordu. Vakıf öyle bir hizmet aşkı ve şevki ki bu külliyeler toplumun bütün insanlarına hiçbir şey beklemeden hizmet ediyor. Bu vakıflar zerre kadar devlete yük olmuyor. "