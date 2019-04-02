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VakıfBank ipotek işlemlerini dijital ortama taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan: - "Uygulama sayesinde uzun zaman alan ipotek işlemleri artık elektronik ortamda daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Bu da müşterilerimiz, bankamız ve tapu müdürlüklerimiz açısından kaynak tasarrufu sağlıyor, verimliliği artırıyor"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, geliştirdiği e-ipotek uygulamasıyla kredi işlemlerinde taşınmazların ipotek olarak alınması sürecini elektronik ortama aktardı.

VakıfBank tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, kredi kullanımını hızlandıracak bir yeniliğe imza atarak taşınmaz ipotek işlemlerini dijital ortama aktaran "e-ipotek uygulamasını" başlattı.

Uygulama öncesinde müşteriler, ilgili tapu müdürlüklerine bizzat başvuru yapıp banka ile tapu müdürlüğü arasındaki yazışmaların gerçekleşmesini ve evrak teslimini bekliyor, böylece zaman kaybı yaşıyordu. Bu uygulama sayesinde müşterilerin çok daha hızlı şekilde kredi kullanması sağlanırken kaynak ve emek israfının da önüne geçilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, dijitalleşmede yenilikçi ve öncü hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek e-ipotek uygulamasını başlattıklarını ifade etti.

Bu uygulama sayesinde, uzun zaman alan ipotek işlemlerinin artık elektronik ortamda daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yapılabildiğini belirten Özcan, "Bu da müşterilerimiz, bankamız ve tapu müdürlüklerimiz açısından kaynak tasarrufu sağlıyor, verimliliği artırıyor. Bu vesileyle süreç ortağımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze de yakın iş birliği ve çözüm odaklı çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum." değerlendirmelerini yaptı.

Özcan, öncüsü oldukları uygulama sayesinde müşteri memnuniyetinin de artacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yeniliğimiz öncesinde hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımız birkaç kez tapu müdürlüklerine bizzat gitmek durumunda kalıyordu. e-ipotek uygulaması sayesinde müşterilerimizin sadece bir kez imza için gitmesi yeterli oluyor. Evrak ve yazışmaların dijital ortama taşınması da işlem güvenliği ve kolaylığı sağlıyor. Aynı zamanda çalışanlarımızın üzerinden bir iş yükünü alarak şubelerimizin daha verimli olmasını sağlıyoruz."

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ipotek Mehmet Emin Özcan Vakıfbank

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