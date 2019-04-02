VakıfBank ipotek işlemlerini dijital ortama taşıdı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, geliştirdiği e-ipotek uygulamasıyla kredi işlemlerinde taşınmazların ipotek olarak alınması sürecini elektronik ortama aktardı.

VakıfBank tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, kredi kullanımını hızlandıracak bir yeniliğe imza atarak taşınmaz ipotek işlemlerini dijital ortama aktaran "e-ipotek uygulamasını" başlattı.

Uygulama öncesinde müşteriler, ilgili tapu müdürlüklerine bizzat başvuru yapıp banka ile tapu müdürlüğü arasındaki yazışmaların gerçekleşmesini ve evrak teslimini bekliyor, böylece zaman kaybı yaşıyordu. Bu uygulama sayesinde müşterilerin çok daha hızlı şekilde kredi kullanması sağlanırken kaynak ve emek israfının da önüne geçilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, dijitalleşmede yenilikçi ve öncü hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek e-ipotek uygulamasını başlattıklarını ifade etti.

Bu uygulama sayesinde, uzun zaman alan ipotek işlemlerinin artık elektronik ortamda daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yapılabildiğini belirten Özcan, "Bu da müşterilerimiz, bankamız ve tapu müdürlüklerimiz açısından kaynak tasarrufu sağlıyor, verimliliği artırıyor. Bu vesileyle süreç ortağımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze de yakın iş birliği ve çözüm odaklı çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum." değerlendirmelerini yaptı.