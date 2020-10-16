Vakıfbank müşteri hizmetleri, şikayet hattı, genel müdürlük numarası

VakıfBank, “Güçlü Türkiye’nin lider bankası” olma vizyonu doğrultusunda müşterilerine kusursuz hizmet vermeyi amaçlar. Kurulduğu ilk günden beri de bütün hizmetlerini bu düşünceyle gerçekleştirir. Bireysel, kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığını dijital dünyanın olanaklarıyla birleştirerek kusursuz bir uzmanlık sergiler. Bu doğrultuda VakıfBank müşterilerinin bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken gerek duyduğu bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bir araya getirdik. Kullanıcıların merak ettiği VakıfBank müşteri hizmetleri numarası, VakıfBank müşteri hizmetleri direkt bağlanma, VakıfBank sosyal medya bilgileri gibi konularda aradığınız sorulara cevap bulabileceksiniz. İşte VakıfBank iletişim bilgileri…
VakıfBank ile ilgili bütün işlemlerinizi bankalar ve ATM’ler dışında telefon ve internet bankacılığını kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. VakıfBank teknolojinin sunduğu olanaklar doğrultusunda telefon ve internet bankacılığını her geçen gün daha çok geliştirir. Gerek duyduğunuz iletişim bilgilerini bu yazıdaki başlıklar altında bulabilirsiniz.
Telefon bankacılığı ile şube ve ATM’lere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirmek, soru, öneri ve şikayetlerde bulunmak için telefon bankacılığını kullanabilirsiniz. Çağrı merkezi numarasını kullanarak işlem yapmak için VakıfBank tel no: 0850 222 0 724
VakıfBank müşteri hizmetleri tel numarası ile her türlü kart kayıp-çalıntı bildiriminizi de yapabilirsiniz. Numarayı çevirdiğinizde “1” nolu menüye ulaşarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
VakıfBank müşteri memnuniyetini önemseyen hizmet anlayışıyla çalışır. VakıfBank müşteri hizmetlerinden etik kurallara aykırı davranışlar gözlemlediğiniz durumlarda yararlanmak için VakıfBank Etik İhbar Hattı’na ulaşabilirsiniz. VakıfBank çalışanlarının müşterileri rahatsız edebilecek etik davranışlara aykırı olası durumlar için etikihbar@vakifbank.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz. Etik İhbar Hattı’na gelen bütün bildirimleriniz KVKK kapsamında gizli tutulur.
VakıfBank ile yapacağınız işlemlerde internet bankacılığını kullanmayı tercih edenlerdenseniz vakıfbank.com.tr web adresine girebilirsiniz. VakıfBank internet bankacılığını kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Her türlü bireysel, KOBİ, ticari, kurumsal işlemleriniz için bilgi alabilir ve internet bankacılığı üyeliğiniz ve şifrenizle işlem yapabilirsiniz.
Kredi taksitlerinizi hesaplayabilir, mevduat hesaplama ve tahvil bono hesaplama gibi işlemlerinizi web adresi aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.
Her türlü öneri, şikayet ve sorunlarınızı iletmek için form doldurabilirsiniz. Bu öneri ve şikayet formuna buradan ulaşabilirsiniz. Bu form ile VakıfBank hakkında genel bilgi talebinde de bulunabilirsiniz.
Vakıf Bank duyurular bölümü ile VakıfBank’ın bütün duyurularını takip edebilir, insan kaynakları sayfasıyla iletişime geçebilirsiniz.
Adresinize en yakın ATM ve şubeleri ilgili haritadan aratabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular sekmesiyle müşteri hizmetlerine bağlanmadan kafanızdaki soru işaretlerine yanıt bulabilirsiniz.
VakıfBank genel müdürlük bilgilerine ulaşmak isteyen müşteriler için genel müdürlük adresi bilgileri şöyledir:
VakıfBank genel müdürlük adresi: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul
VakıfBank genel müdürlük telefon numarası: 0 216 724 10 00
VakıfBank genel müdürlük faks numarası: 0 216 724 39 09
VakıfBank ile ilgili bilgi ve hızlı çözüm önerileri istediğinizde sosyal medya üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. VakıfBank ile iletişim için kullanabileceğiniz sosyal medya hesapları linkleri şöyledir:
VakıfBank Twitter hesabı için buraya tıklayınız.
VakıfBank Facebook hesabı için buraya tıklayınız.
VakıfBank’ı cebinizde takip edebilmek ve işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilmek için web sitesi üzerinde bulunan "Mobil Bankacılık İndir" butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan sayfada cep telefonu numaranızı girmeniz istenir. Böylece telefonunuza gelecek link ile VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasını indirebilir ve işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.
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