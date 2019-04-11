İSTANBUL (AA) - Vakıfbank kuruluşunun 65'inci senesinde, yıllar içerisinde temin ettiği birbirinden değerli resimler arasından seçilen 36 eseri sanatseverlerle buluşturdu.
Küratörlüğünü Yiğit Altıparmakoğulları'nın yaptığı "Vakıfbank Sanat Koleksiyonu 65. Yıl Sergisi", Abidin Dino ile İbrahim Safi gibi Türk resim tarihinin önemli ressamlarının eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin Sarnıç Galeriler Salonu'ndaki serginin açılışında konuşan Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, tarihi bir mekanda sergi açmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sanata verdiğimiz destek kapsamında resim sanatına gönül vermiş sanatçılardan temin ettiğimiz eserleri bir sergi haline getirdik. 65. yılımızı ilk bu etkinliğimizle kutluyoruz." dedi.
Özcan, Vakıfbank'ın kuruluş hikayesi ve kuruluş sermayesiyle dünyada benzersiz bir kurum olduğuna işaret ederek, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci'ye teşekkür etti.
Sergi küratörü Yiğit Altıparmakoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi öncesinde koleksiyonla ilgili envanter çalışması yapan komisyonda bulunduğunu ve 300 resimlik koleksiyondan 36'sını sergi için seçtiğini söyledi.
Türk sanat tarihi açısından önemli olan ressam ve sanatçıların eserlerini seçmeye çalıştığını belirten Altıparmakoğlu, "Uluslararası sanatçılarda ise ülkelerinde önde gelen ressamlara yer verdim. Bulgaristan, Makedonya ve Özbekistan’dan sanatçıların da eserleri sergileniyor." ifadelerini kullandı.
Altıparmakoğlu, sergide Abidin Dino, Feyhaman Duran, Zeki Faik İzer, İbrahim Safi, Fikret Otyam, Habib Aydoğdu ve Zahit Büyükişleyen gibi ressamların eserlerinin görülebileceğini dile getirdi.
Sergi, 21 Nisan'a kadar gezilebilecek.
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