İSTANBUL (AA) - Vakıfbank kuruluşunun 65'inci senesinde, yıllar içerisinde temin ettiği birbirinden değerli resimler arasından seçilen 36 eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Küratörlüğünü Yiğit Altıparmakoğulları'nın yaptığı "Vakıfbank Sanat Koleksiyonu 65. Yıl Sergisi", Abidin Dino ile İbrahim Safi gibi Türk resim tarihinin önemli ressamlarının eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin Sarnıç Galeriler Salonu'ndaki serginin açılışında konuşan Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, tarihi bir mekanda sergi açmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sanata verdiğimiz destek kapsamında resim sanatına gönül vermiş sanatçılardan temin ettiğimiz eserleri bir sergi haline getirdik. 65. yılımızı ilk bu etkinliğimizle kutluyoruz." dedi.

Özcan, Vakıfbank'ın kuruluş hikayesi ve kuruluş sermayesiyle dünyada benzersiz bir kurum olduğuna işaret ederek, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci'ye teşekkür etti.