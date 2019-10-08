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VakıfBank Spor Kulübü çalışanları Bursa'da kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulundukları otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kulüp çalışanı 3 kişi, hastaneye kaldırıldı

VakıfBank Spor Kulübü çalışanı 3 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri çıkışı Kurtul mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Erdoğan ile araçta bulunan Üzeyir Özdurak ve Georgi Vasilev Bivolarski, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerden Sabri Erdoğan'ın kulüp A takım doktoru, Georgi Vasilev Bivolarski'nin A takım fizyoterapisti, Üzeyir Özdurak'ın ise altyapı görevlisi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik Kaza Vakıfbank Spor Kulübü

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