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VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, VakıfBank Spor Kulübü sağlık personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı

Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, VakıfBank Spor Kulübü sağlık personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sabri Erdoğan ile sağlık personelinden Üzeyir Özdurak ve George Yesilim yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Gemlik ilçesi İstanbul- İzmir yolunda meydana geldi. VakıfBank Spor Kulübü sağlık personelini İstanbul'dan İzmir'e götüren Sabri Erdoğan yönetimindeki 34 LM 1388 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Sabri Erdoğan ile otomobildeki personelden Üzeyir Özdurak ve George Yesilim yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralıVakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralıVakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı

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