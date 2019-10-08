HABER

VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

 BURSA'nın Gemlik ilçesinde, VakıfBank Spor Kulübü personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, VakıfBank Spor Kulübü personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada teknik ekip görevlileri Sabri Erdoğan ve Georgi Vasilev Bivolarski ile voleybol okulu koordinatörü Üzeyir Özdurak yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Gemlik ilçesi İstanbul- İzmir yolunda meydana geldi. Spor Toto Şampiyonlar Kupası için İstanbul'dan İzmir'e giden VakıfBank Spor Kulübü personelinin içinde olduğu 34 LM 1388 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, otomobili kullanan ve kulübün teknik ekibinde görev yapan Sabri Erdoğan ile aynı ekipten Georgi Vasilev Bivolarski ve voleybol okulu koordinatörü Üzeyir Özdurak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Öte yandan VakıfBank Spor Kulübü'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerine devam edildiği belirtilerek, "Teknik ekibimize ve ailemize geçmiş olsun diyoruz" denildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
Fuat Sezgin’in bilim çalışmaları sanat eserlerine konu olduFuat Sezgin’in bilim çalışmaları sanat eserlerine konu oldu
Düğünde havaya ateş açan maganda tutuklandıDüğünde havaya ateş açan maganda tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.