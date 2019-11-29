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VakıfBank'ta çeklere yapay zekâ dönüşümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:55 | Son Güncelleme

VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer: - "Dijital dönüşüm anlayışımız çerçevesinde yeniçağı çok iyi anlıyoruz. Kendi süreçlerimizi daha verimli hale getirip müşteri memnuniyeti sağlayacak yeni teknolojileri hızla bünyemize katmak konusunda çok istekliyiz" - "Çek Okuma Otomasyonu ile bankacılık ve ticaret dünyasına verimlilik sağlayan bir yenilik kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Çek Okuma Otomasyon uygulaması ile çek işlemlerinde yapay zekâ temelli otomatik çek okuma teknolojisini kullanmaya başladı.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, yüzde yüz yerli teknolojileri kullanarak çağa uygun ürünler geliştirmeye devam ediyor.

Bankanın dijital dönüşüm anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen Çek Okuma Otomasyon uygulaması ile çekler, yapay zekâ temelli akıllı karakter tanıma işleminden geçiriliyor ve çek üzerinde yer alan bilgiler otomatik olarak sisteme aktarılıyor.

Standart uygulamada manuel olarak okunup işleme alınan çeklerin operasyon süreci böylece daha verimli ve daha hızlı hale geliyor. Daha önceden çekleri sisteme girmek ve doğrulamak görevini yerine getiren çalışanlar, katma değeri yüksek diğer işlerde görevlendirilerek banka içi süreçler daha verimli hale geliyor.

- "Süreç verimliliği ve müşteri memnuniyeti sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, VakıfBank olarak yakın dönemde VBanko Çek ile ticaret dünyasına yeni bir yön verdiklerini, çekin dolaşım hızıyla teminat mektubunun güvencesini bir araya getirdiklerini ifade etti.

Zafer, Çek Okuma Otomasyonuna ilişkin, "Dijital dönüşüm anlayışımız çerçevesinde yeniçağı çok iyi anlıyoruz. Kendi süreçlerimizi daha verimli hale getirip müşteri memnuniyeti sağlayacak yeni teknolojileri hızla bünyemize katmak konusunda çok istekliyiz. Bankamızdaki dijital dönüşüm süreci, sektöre öncülük edecek şekilde devam ediyor. Özellikle yüzde yüz yerli teknolojileri kullanma konusunda ayrı bir hassasiyet taşıyoruz. Ülkemizde üretilen yapay zekâ temelli uygulamaların ne denli başarılı sonuçlar verdiğini yaşayarak görüyor ve gösteriyoruz. Son olarak uygulamaya aldığımız Çek Okuma Otomasyonu ile bankacılık ve ticaret dünyasına verimlilik sağlayan bir yenilik kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çeklerin üzerindeki el yazılarının okunmasının operasyonel hatalara yol açtığı ve çeklerin sisteme girişini yavaşlattığını belirten Zafer, şunları kaydetti:

"Yeni uygulamamızla çeklerde kusursuz okumayı hedefleyerek maddi hataların önüne geçerken çeklerdeki operasyonel süreci de önemli ölçüde kısaltıyoruz. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, girişi yapılmak üzere operasyon merkezimize gönderilen çeklerin yüzde 80'i bu sistem sayesinde hatasız bir şekilde okunarak banka sistemine aktarıldı.

Böylelikle operasyon sürecini daha hızlı ve verimli bir hale getirdik; insan kaynakları yönetiminde de önemli ölçüde verimlilik sağladık. Her türlü imaj dosyasından okuma ve doğrulama yapabilen bu sistemle çeklerin doğrulanması ve tahsilatı konusunda müşterilerimize daha hızlı cevap vermeye başladık. Sektörde bu uygulamayı geliştiren ve kullanan ilk banka olarak dijital dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

- Yüzde yüz yerli yazılımla maddi hatalar en aza iniyor

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, çek üzerinde bulunan manyetik mürekkep doğrulama kodu (MIRC) ve kare (QR) kod içerisinde yer alan belirli bilgilerin yanı sıra el yazılarını da doğru okuyarak verimli ve hızlı bir sonuç veren yeni sistemi kullanıma alan ilk banka VakıfBank oldu.

Yapay zekâ temelli bir yazılım olan Çek Okuma Otomasyon uygulaması, çeklerin üzerindeki el yazısı kısmının okunmasında yaşanan maddi hataları en aza indiriyor.

Çeklerde bulunan sekiz ayrı bölümdeki yazıyı doğru şekilde okuyan uygulama, Türkçe dilinde en doğru sonucu veren uygulama olarak da dikkati çekiyor.

Diğer uygulamalara göre yüzde yüz yerli bir yazılım olmasıyla da öne çıkan yeni uygulama ile çeklerdeki operasyonel süreç, büyük oranda otomasyona dönüştürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çek okuma otomasyonu Vakıfbank

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