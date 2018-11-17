VakıfBank’tan Azerbaycan bankacılık sektörüne dijital rehberlik

İSTANBUL (AA) - Dijital bankacılık uygulamalarıyla sektörüne öncülük eden VakıfBank, bu alandaki çalışmalarını Azerbaycan Merkez Bankası yöneticileriyle paylaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektöründe pek çok inovatif uygulamayı hayata geçiren VakıfBank, son olarak dijital bankacılık deneyimlerini paylaşmak üzere Azerbaycan Merkez Bankası yöneticileriyle Bakü’de bir araya geldi.

VakıfBank heyeti görüşmede, Mastercard danışmanlığında projelendirilen ve hükümet programına alınan "Nakitsiz Azerbaycan" projesi hakkında bilgi aldı. Mobil temassız ödeme, Mastercard NFC ödeme, Masterpass ödeme platformuna banka kanallarından kayıt olma projelerini de kapsayan dijital bankacılık alanındaki bilgi donanımı ve deneyimlerini Azerbaycanlı yöneticilerle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil, şunları kaydetti:

“Dijital dünyada müşterilerimizin ‘yanındaki güç’ olmak adına önemli yeniliklere imza atıyoruz. Sektörün en iddialı uygulamalarından biri olan ve şu anda 3,3 milyon müşterimizin kullandığı VakıfBank Mobil’i sürekli olarak yenilikçi çözümlerle güncelliyoruz. Bu yönde attığımız adımlardan biri olan ve sektörde bir ilk olarak öne çıkan ‘Masterpass’ özelliği de müşterilerimize büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede VakıfBank Mobil kullanıcılarımız, kartlarını bir kez tanımladıktan sonra online alışveriş site ve uygulamalarında, kart bilgilerini paylaşmadan hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyor.