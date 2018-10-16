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VakıfBank'tan mobilde tek tıkla güvenle ödeme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

VakıfBank müşterileri, mobil bankacılık uygulaması üzerinden MasterCard ve Visa kartlarını Masterpass'e kaydederek kart bilgilerini satıcılarla paylaşmadan hızlı ve güvenli bir şekilde online alışveriş yapabilecek

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, mobil bankacılık uygulaması üzerinden müşterilerinin banka ve kredi kartlarını Masterpass'e ekleyebilme özelliğini hayata geçirdi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, dijital çözümleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran banka, mobil bankacılık uygulamasına Masterpass özelliği ekledi.

Müşteriler, uygulama üzerinden MasterCard ve Visa kartlarını Masterpass'e kaydederek kart bilgilerini satıcılarla paylaşmadan hızlı ve güvenli bir şekilde online alışveriş yapabiliyor.

VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasında yer alan Masterpass dijital ödeme özelliğiyle kullanıcıların kart bilgileri, Mastercard ve VakıfBank altyapısı içinde güvenli bir şekilde saklanıyor. Kullanıcılar, Masterpass logosu olan iş yerlerinde önceden sisteme kaydettikleri kartlarıyla mağazalarda hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapabiliyor.

Masterpass sistemi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40 ülkede kullanılırken, Türk bankacılık sektöründe, mobil bankacılıktan Masterpass'e kart ekleme özelliği sadece VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasında bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil, dijital dünyada müşterilerin yanındaki güç olmak adına önemli yeniliklere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörün en iddialı uygulamalarından biri olan ve 3,2 milyondan fazla müşterimizin kullandığı Mobil Bankacılık uygulamamızı sürekli olarak yenilikçi çözümlerle güncelliyoruz. Bu yönde attığımız adımlardan biri olan ve sektörde bir ilk olarak öne çıkan Masterpass özelliği de müşterilerimize büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede Mobil Bankacılık kullanıcılarımız, kart bilgilerini uygulamaya bir kez yükledikten sonra online alışveriş site ve uygulamalarında kart bilgilerini paylaşmadan hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyor. Aynı zamanda Masterpass’e üye iş yerleri için de önemli bir çözüm sunmuş oluyoruz."

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Masterpass mobil bankacılık Vakıfbank

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