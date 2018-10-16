VakıfBank'tan mobilde tek tıkla güvenle ödeme

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil, dijital dünyada müşterilerin yanındaki güç olmak adına önemli yeniliklere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörün en iddialı uygulamalarından biri olan ve 3,2 milyondan fazla müşterimizin kullandığı Mobil Bankacılık uygulamamızı sürekli olarak yenilikçi çözümlerle güncelliyoruz. Bu yönde attığımız adımlardan biri olan ve sektörde bir ilk olarak öne çıkan Masterpass özelliği de müşterilerimize büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede Mobil Bankacılık kullanıcılarımız, kart bilgilerini uygulamaya bir kez yükledikten sonra online alışveriş site ve uygulamalarında kart bilgilerini paylaşmadan hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyor. Aynı zamanda Masterpass’e üye iş yerleri için de önemli bir çözüm sunmuş oluyoruz."

