VakıfBank'tan Ticari Alacak Sigortası hizmeti

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Coface Sigorta AŞ ile imzalanan anlaşma kapsamında kurumsal, ticari ve KOBİ segmentli müşterilerine Ticari Alacak Sigortası acentelik hizmeti vermeye başladı.

VakıfBank tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, kurumsal, ticari ve KOBİ segmentli müşterilerinin yurt içi ve yurt dışında 180 güne kadar banka teminatı dışında kalan alacaklarına, ticari ve politik risklere karşı güvence sağlayan Ticari Alacak Sigortası ürünü için Coface Sigorta AŞ ile sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Yakup Şimşek, banka olarak müşterileri için bir yandan kendi ürün ve hizmetlerini geliştirirken, diğer yandan da kıymetli iş birliklerine imza attıklarını ifade etti.

Ticari Alacak Sigortası hizmetiyle kurumsal, ticari ve KOBİ segmentli müşterilerinin yanındaki güç olmaya devam edeceklerini vurgulayan Şimşek, "Ticari Alacak Sigortasında, alıcı adına satıcıya sağladığı teminata rağmen alıcının herhangi bir komisyon ödemesi, maddi teminat vermesi, imza atması söz konusu olmuyor. Firmalar, sigorta kapsamındaki sorunlu alacaklar için tahsilat, hukuki işlemler ve masrafları sigorta şirketine devrediyor." değerlendirmelerini yaptı.