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VakıfBank'tan Trabzonlu minik mucitlere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan: - "Çocuklarımızın yanındaki güç olarak yarınlara umutla bakmalarını istiyoruz. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek ve topluma fayda sunmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği BİLSEM'leri desteklemekten mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Milli Eğitim Bakanlığı Bilim Sanat Merkezlerine (BİLSEM) verdiği destek kapsamında bir mekatronik atölyesi de Trabzon'da açtı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki BİLSEM'lere verdiği desteği sürdürüyor.

2018 yılında toplam 19 adet mekatronik ve akıl oyunları atölyesi açan VakıfBank, 2019 yılı planlarındaki 20 mekatronik atölyesinden birini de Trabzon’da faaliyete geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, tek bir çocuğun hayalinin toplumu ve dünyayı değiştirebileceğine inandıklarını belirterek, "Çocuklarımızın yanındaki güç olarak yarınlara umutla bakmalarını istiyoruz. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek ve topluma fayda sunmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği BİLSEM'leri desteklemekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kulandı.

- "2019 sonunda bu atölyelerden 20 bin özel çocuğumuzun faydalanmasını bekliyoruz"

Şu ana kadar 7 bin 200 çocuğun VakıfBank tarafından kurulan BİLSEM atölyelerinde eğitim aldığına dikkat çeken Özcan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye genelinde bulunan 141 BİLSEM’in 39’unda, yani her 3 merkezin birinde VakıfBank atölyesi var. BİLSEM’lere verdiğimiz bu destek ile çocuklarımızın bireysel yeteneklerini keşfedip bu yeteneklerini en üst seviyede kullanmalarına katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar akıl oyunlarında çocuklarımızın geliştirdiği özgün çalışmalar ile pek çok patent alındı, mekatronik atölyeleri pek çok yarışmaya katıldı. 2019 sonunda bu atölyelerden 20 bin özel çocuğumuzun faydalanmasını bekliyoruz."

Köklerimizdeki vakıf kültürü nedeniyle bir banka olarak olmanın ötesinde farklı bir kimliğimiz bulunuyor. Vakıf kültürünü yaşamak ve yaşatmak, bu kimliğin dokusunu oluşturuyor. Bu nedenle paylaşmaya ve hizmet etmeye adanmış bir anlayış ve toplumsal fayda esasıyla önemli sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Spor, eğitim ve kültür yayıncılığı olmak üzere üç büyük alandaki faaliyetlerimizi, toplumsal gelişime değerli ve anlamlı katkı sağlamak amacıyla 'Yanında ben varım' çatısı altında topladık."

Verilen bilgiye göre, BİLSEM mekatronik atölyeleri kapsamında, çocukların zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler belirlemesi, bireysel veya takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri ile problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

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