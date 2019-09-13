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VakıfBank'tan üçlü faiz indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 19:39 | Son Güncelleme

Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1,45’ten yüzde 1,25'e diğer müşterileri için ise yüzde 1,55’ten yüzde 1,35’e düşüren VakıfBank, konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar aylık yüzde 0,99 faiz oranını korurken 500 bin TL üzerindeki kredilerde aylık faiz oranını yüzde 1,15’e indirdi - VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: - "Merkez Bankası’nın aldığı kararla politika faiz oranlarında 325 baz puan indirime gitmesi piyasalar tarafından da olumlu karşılandı"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, bireysel ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde üçüncü kez indirime gitti.

VakıfBank açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde art arda indirimler yapan banka, bir kez daha indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45’ten yüzde 1,25’e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,55’ten 1,35’e indirdi.

Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15’e çekti.

Açıklamaya göre, 16 Eylül’den itibaren geçerli olacak bireysel faiz indirim kampanyası kapsamında kredi tahsis ücreti yüzde 0,5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak. Konut kredilerinde ise BSMV muafiyeti olacak.

- "Bu olumlu hava, milli ekonomimize de hızlı ve etkin bir şekilde yansıyacaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası’nın aldığı kararla politika faiz oranlarında 325 baz puan indirime gitmesi piyasalar tarafından da olumlu karşılandı. Biz de VakıfBank olarak ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri de göz önüne bulundurarak kısa sürede üçüncü kez kredi faizlerinde indirime gittik. Yakın zamanda önce konut kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında önemli indirimler yapmıştık. Yine geçtiğimiz hafta bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımızı düşürmüştük. Bu olumlu hava, milli ekonomimize de hızlı ve etkin bir şekilde yansıyacaktır. VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

- Ticari kredilerde de indirim

Bireysel kredilerin yanında ticari kredilerde de indirime gittiklerini aktaran Üstünsalih, "Piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte, Türkiye ekonomisine can veren iş dünyasının da bizlerden bir adım beklediğini biliyoruz. Bu sebeple ticari kredilerimizde de faiz indirimi yaptık. Ticari kredilerimizde firma reytingi, verimliliği ve vadeye bağlı şekilde faiz oranlarımızda kademeli olarak indirime gittik. Bu adımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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