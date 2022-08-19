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VakıfBank’tan yeni bir ürün; "Platinum Plus Metal Kart"

19.08.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank Bireysel, Mevduat Pazarlama ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Turan: - "Yenilikçi bankacılık anlayışımızla hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlere yenilerini eklemeye devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, kredi kartları dünyasının yeni üyesi Platinum Plus Metal Kart’ı üst segment müşterilerine sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, Mastercard iş birliği ile yeni Platinum Plus Metal Kart’ı müşterileriyle buluşturuyor. Birçok ayrıcalık ve avantajdan yararlanabilecek VakıfBank Platinum Plus Metal Kart sahipleri, kazandıkları Worldpuan’larını uçak bileti, otel ve tur alımlarında 4 kat daha değerli kullanarak seyahatlerini daha avantajlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Worldpuan’lar yeterli değil ise Avanspuan desteği de sunuluyor.

- "Platinum Plus Metal Kart ilklerle birlikte geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Bireysel, Mevduat Pazarlama ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, yeni VakıfBank Platinum Plus Metal Kart’ın sektörde ilklere imza atan bir ürün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak yenilikçi bankacılık anlayışımızla hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlere yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda üst segment müşterilerimizin beklentilerini karşılamak üzere Platinum Plus Metal Kart’ı devreye aldık.

16 gr ağırlığında paslanmaz çelik alaşımı ile kullanıcılarına özel bir his verirken, sahip olduğu teknoloji donanımı ile tüm yeni nesil ödeme ve güvenlik özelliklerini destekleyen kartımız aynı zamanda 4 kat daha değerli Worldpuan kullandırma özelliği ile sektörümüzde öncü olma niteliği taşıyor. VakıfBank olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin yanında olmaya ve ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya devam edeceğiz."

- Yurt dışı harcamalarına indirim, ücretsiz Lounge kullanımı

Verilen bilgiye göre, yurt dışı harcamalarında indirim imkânı sunan Platinum Plus Metal Kart, ücretsiz yurt dışı seyahat sigortası, yurtdışında Mastercard anlaşmalı üye işyerlerinde ekstra indirim, Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanlarında anlaşmalı Lounge’lardan ücretsiz yararlanma ve Müşteri İletişim Merkezi’ne öncelikli bağlanma gibi ayrıcalıkları da beraberinde getiriyor.

VakıfBank Platinum Plus Metal Kart ile kazanılan Worldpuan’lar silinmiyor. Böylelikle kart sahipleri Worldpuan’larını dilediği zaman kullanabiliyor. Kuru temizleme, çiçek gönderimi, shuttle, araç kiralama ve check up gibi 7/24 Asistans hizmetleri sunan Platinum Plus Metal Kart, kasa kiralamalarında da yüzde 50 indirim fırsatı sağlıyor.

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