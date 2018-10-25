Vakıflar Antik Kilim Sergisi açıldı

"Vakıflar Genel Müdürlüğü çeşitli zamanlarda müzeler kurmuştur. Bunlar her eser grubu için ayrı ayrı kurulmuş ihtisas müzeleridir. Örneğin buradaki Halı Müzesi, 1979 yılında kurulmuş, 2013 yılında bu binada yeniden hizmete açılmıştır. Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi de 1982 yılında kurulmuştur. Vakıfların Kilim Müzesi'nde özellikle 16. yüzyıl Osmanlı saray kilimleri yer almaktadır. Dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan kilimlerdir."

Camilere bağışlanan halı, kilim, Kur'an-ı Kerim, rahle, şamdan gibi eserlerin vakıf anlayışıyla korunduğunu vurgulayan Bayraktaroğlu, şunları kaydetti:

Halı Müzesi'ndeki açılışta konuşan Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Müdürü Suzan Bayraktaroğlu, vakıfları kuran ataların halkın tüm ihtiyaçları için gerekli cami, mescit, medrese gibi yapıları da inşa ettiklerini ve gerekli eşyaları buralara bağışladıklarını anlattı.

Bayraktaroğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılan müzelerle birlikte toplam 11 müzesi olduğuna dikkati çekerek, bu müzelerde halı, kilim, ahşap gibi çeşitli eserlerin sergilendiğini söyledi.

Suzan Bayraktaroğlu, "Bugün sizlere vakfedilmiş kilimlerin güzide örneklerinden bir seçki yaptık. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu sergiyi gerçekleştiriyoruz." dedi.

- Sergi bir ay açık kalacak

İHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Diler de birlik olarak 3'üncüsünü düzenledikleri Halı Haftası'nı tarihi yarımadada bu mekanda gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını söyledi. Diler, şöyle konuştu:

"Burada, vakıflara ait erken Osmanlı döneminden 20. yüzyıl başlarına kadar tarihlenen halılar teşhir ediliyor. İstanbul Halı Haftası boyunca genç halı tasarımcılarını keşfetmek için Halı Tasarım Yarışması gerçekleşecek. Hepinizi aramızda görmek istiyoruz. Gençlere yönelik atölye çalışmaları da gerçekleşecek. Böylece ileride halı sektörüne kazandıracağımız genç tasarımcıları tespit etmiş olacağız. İstanbul'da vakıflara ait bu nadide halıların sergilendiği müzede yapılan etkinlik gerçekten bize haz veriyor."

Konuşmaların ardından Bayraktaroğlu, Diler ve protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek Vakıflar Antik Kilim Sergisi açıldı. Sergi davetliler tarafından gezildi.

Sergide 17, 18 ve 19. yüzyıllara ait 12 kilim sergileniyor. Sergi bir ay gezilebilecek.

