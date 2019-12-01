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Vakıflar Genel Müdürlüğü Balkanlar’da restorasyon çalışmalarına devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:44 | Son Güncelleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balkanlar’da bulunan camilerin solan çinilerine yeniden renk veriyor.Osmanlı Devleti, kurulduğu 13’üncü yüzyıldan 20’inci yüzyıla kadar varlığını sürdürdüğü topraklarda çok sayıda eser bıraktı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balkanlar’da bulunan camilerin solan çinilerine yeniden renk veriyor.
Osmanlı Devleti, kurulduğu 13’üncü yüzyıldan 20’inci yüzyıla kadar varlığını sürdürdüğü topraklarda çok sayıda eser bıraktı. Osmanlı vakıflarının uzandığı Balkanlar’ın kalem işi süslemeleriyle ünlü camilerindeki restorasyon çalışmalarını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balkanlar’da bulunan camilerin solan çinilerine yeniden renk veriyor. Vakıflar Kanunu’nda 2008’de yapılan değişikle Genel Müdürlüğün yurt dışındaki vakıf eserleri konusunda da çalışma yürütmesine olanak sağlanmasının ardından ecdat yadigarı eserleri gelecek nesillere taşımak için Balkanlar ve Kıbrıs’ta restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri hazırlandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, birçok eserin restorasyonunun tamamlandığını belirterek, bir kısmının da hala restorasyonunun yapıldığını söyledi. Bu eserler arasında Kuzey Makedonya’daki Yahya Paşa Camii ile İsa Bey Camii’nin de yer aldığını belirten Ertem, camilerin kubbelerinde güçlendirme yapılacağını söyledi. Ohri kentinde bulunan Ohri Ali Paşa Camii’nin 107 yıl sonra ibadete açıldığını ve savaş sırasında yıkılan minaresinin onarıldığını söyleyen Ertem, daha önce üç katlı olan caminin orijinal haline getirildiğini aktardı. Ertem, 32.5 metre alana yapılan raspadan sonra kalem işinin yapıldığını ifade ederek, caminin onarılma sürecinde 2 milyon 156 bin euro, yaklaşık 14 milyon Türk lirası harcandığını belirtti. Caminin çevre düzenlemesinin yapıldığını kaydeden Ertem, açılışla birlikte ilk defa 1912’den bu yana minareden ezan sesi duyulduğunu söyledi. Manastır’daki Haydar Kadı Camii’nin de 100 yıl sonra restore edildiğini ifade eden Vakıflar Genel Müdürü Ertem, 2016 yılında Hoca Mahmut Camii’nin restorasyon çalışmalarına başlandığını söyledi.
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, ayrıca Suriye’nin El Bab ilçesinde Ulu Camii’nin bitmek üzere olduğunu, Afrin’de de bir cami, bir türbede restorasyon çalışmalarının devam etiğini söyledi. Ertem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Lefkoşa’da Selimiye Camii ve Dükkanlar Önü Camii, Gazimağusa’da Lalapaşa Camii projelerinin devam ettiğini aktardı.
Şu anda devam eden 60’a yakın çalışma yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balkanlar’da 13 eserin çalışmalarını da tamamladı. Küllerinden yeniden doğacak 25 adet proje aşamasında eser olan bölgede 21 adette restorasyon çalışması yürütülüyor.

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