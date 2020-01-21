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  4. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim Sanat Vakfı açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim Sanat Vakfı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 22:59 | Son Güncelleme

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, ilgili yasa hükümleri gereğince, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı'nın teslim alınarak, mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar, 3 kişilik komisyon tarafından yönetileceği açıklandı.

İSTANBUL,(DHA)-VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, ilgili yasa hükümleri gereğince, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı'nın teslim alınarak, mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar, 3 kişilik komisyon tarafından yönetileceği açıklandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin, Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile 1 yıl geçici süre ile faaliyetinin durdurulduğu ve üniversitenin idaresinin hami üniversite olarak Marmara Üniversitesi'ne bırakıldığı hatırlatıldı.

Açıklama şöyle sürdürüldü:
"Bugün, Bilim ve Sanat Vakfı'nın teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi, 2547 sayılı Yükseköğretim kurumunun ek 11'inci maddesinin 10'uncu fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir.) yerine getirilmiştir. Yapılan işlem yasanın amir hükmünün ifasından ibarettir. İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi bir hukukçu, bir gayrimenkul uzmanı ve bir de finans uzmanı olan 3 kişilik komisyon tarafından ifa edilecektir. Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem, Bilim ve Sanat Vakfı'nın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarını ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir."

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