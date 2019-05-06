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Vakıflar Haftası açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tüm canlıların ve yaşam alanlarının kendisine görev verilen sayısız vakıf ile hayatın içindeki her ayrıntı adeta vakıf sorumluluğu altında korunmaya alınmıştır" dedi.Vakıflar Haftası açılış töreni Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde TBMM Tören Salonu’nda düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tüm canlıların ve yaşam alanlarının kendisine görev verilen sayısız vakıf ile hayatın içindeki her ayrıntı adeta vakıf sorumluluğu altında korunmaya alınmıştır" dedi.
Vakıflar Haftası açılış töreni Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde TBMM Tören Salonu’nda düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM eski Başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit, Vakıflar Genel Müdür Adnan Ertem ve diğer yetkililer katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı dönemi vakıf müessesesinin hayranlık uyandırdığını kaydederek, "Tüm canlıların ve yaşam alanlarının kendisine görev verilen sayısız vakıf ile hayatın içindeki her ayrıntı adeta vakıf sorumluluğu altında korunmaya alınmıştır. Ramazan ayının gelmesiyle vakıfların faaliyetlerinde yoğunluk yaşlandığını ve Ramazan ayına özel hizmetlerin gerçekleştirildiğini görüyoruz" diye konuştu.
Vakıflar Genel Müdür Adnan Ertem ise vakıf kültür mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla Türkiye’de ve Osmanlı vakıflarının bulunduğu yerlerde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Son 16 senede il ve bölge ayırımı yapılmaksızın yaklaşık 5 bin 250 vakıf eserinin projelerinin çizimi ve restorasyonu tamamlanmış olup, ecdad yadigarı olup bugün ülkemiz sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasına yayılmış vakıf eserleri ve restorasyonlarını gerçekleştirmektedir. Osmanlı coğrafyasında 8 adet eser tamamlanmış olup, 40’a yakın projemiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı hayırseverlere plaket verdi. TBMM eski başkanları ise vakıf yurtlarında kalan başarılı öğrencilere hediyeler verdi.

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