Vakıflar hem tarihe hem gönüllere dokunuyor

ORHAN YOLDAŞ - Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ata yadigarı eserleri eski ihtişamına kavuşturan Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğü, vakıf mülklerinden aldığı kira gelirleriyle hem tarihe hem de gönüllere dokunarak, vakıf kültürünü ilk günkü heyecan ve titizlikle yürütüyor.
Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ata yadigarı eserleri onararak eski ihtişamına kavuşturan bölge müdürlüğü, yaptığı sosyal yardımlarla da dar gelirli ailelere destek sunuyor.
Vakıflar Malatya Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasının yanı sıra vakıf kültürünü de yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
Ecdadın kurduğu vakıfların iş ve işlemlerini yürüttüklerini anlatan Doğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bugün 52'nin üzerinde Osmanlı ve Selçuklu döneminde kurulan vakfı temsil ettiğini ve onların adına işlemleri yürüttüğünü anımsatarak, kendilerinin de bölge müdürlüğü olarak Malatya, Elazığ ve Tunceli'de bir çok tarihi eseri ayağa kaldırdıklarını vurguladı.
Doğan, vakıfların, tarihi yapıları restore ederek, gelecek kuşaklara aktarmanın dışında vatandaşlara sosyal yardımlarda da bulunduğunu dile getirerek, "Bugüne kadar bölgemizde 80 milyon liralık yatırım yaparak, ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldırdık. Ayrıca her ay 717 aileye gıda yardımı, 151 aileye muhtaç maaşı ve 617 öğrenciye burs veriyoruz. Bu yardımlar kapsamında (2003'ten bu yana) yaklaşık 25 milyon lira ödedik. Gıda yardımına 2009 yılından sonra başladık. Sosyal yardımlara yıllık ortalama 3 milyon 500 bin lira harcadık." diye konuştu.
Tarihi yapıların restorasyon ve onarım işlemlerinin 2003 yılından sonra hız kazandığına dikkati çeken Doğan, şöyle devam etti:
"Restorasyonların atağa kalktığı şahlandığı bir dönem. 2003 yılından önceki dönemlerde küçük onarımlar var. Biz 2003'ten bugüne kadar restorasyon ve onarımlara 80 milyon lira harcadık. Bize bağlı illerdeki tarihi eserleri onardık. Tunceli'de Sağman Külliyesi'ni Elazığ Harput ve Palu'da bir çok eseri ayağa kaldırdık, Harput Esadiye Cami, Sivrice Dedeyolu Cami gibi. Malatya'da Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray, Toptaşı Cami, Karahan Cami'yi yeniden ayağa kaldırdık. Arapgir Yeni Cami'de onarım çalışmaları devam ediyor. Malatya'da bugüne kadar 21 eser onarıldı ve 2 eserin onarımı devam ediyor. 23 eserin ise onarım için projeleri çizildi. Bir yandan onarım yapıyoruz, bir yandan da gelecekte onarılacak tarihi yapıların projelerini hazırlıyoruz."
Doğan, her türlü bağışı kabul ettiklerine ve vatandaşların kendilerine çeşitli şekillerde bağışta bulunduğuna değinerek, geçmişten gelen vakıf ruhunun hala insanların kalbinde yaşadığını kaydetti.
Bölgedeki vakıf mülklerinde 900'e yakın kiracının bulunduğunu, yıllık ortalama 4 milyon lira kira gelirleri olduğunu anlatan Doğan, "Mülklerimizden gelen gelirleri, eski eserleri onarmada ve vatandaşlara sosyal yardımda bulunmada kullanıyoruz. Gelirlerimizi tekrardan vatandaşlarımıza aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.
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