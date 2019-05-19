Vakıflar hem tarihe hem gönüllere dokunuyor

ORHAN YOLDAŞ - Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ata yadigarı eserleri eski ihtişamına kavuşturan Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğü, vakıf mülklerinden aldığı kira gelirleriyle hem tarihe hem de gönüllere dokunarak, vakıf kültürünü ilk günkü heyecan ve titizlikle yürütüyor.

Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ata yadigarı eserleri onararak eski ihtişamına kavuşturan bölge müdürlüğü, yaptığı sosyal yardımlarla da dar gelirli ailelere destek sunuyor.

Vakıflar Malatya Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasının yanı sıra vakıf kültürünü de yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ecdadın kurduğu vakıfların iş ve işlemlerini yürüttüklerini anlatan Doğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bugün 52'nin üzerinde Osmanlı ve Selçuklu döneminde kurulan vakfı temsil ettiğini ve onların adına işlemleri yürüttüğünü anımsatarak, kendilerinin de bölge müdürlüğü olarak Malatya, Elazığ ve Tunceli'de bir çok tarihi eseri ayağa kaldırdıklarını vurguladı.

Doğan, vakıfların, tarihi yapıları restore ederek, gelecek kuşaklara aktarmanın dışında vatandaşlara sosyal yardımlarda da bulunduğunu dile getirerek, "Bugüne kadar bölgemizde 80 milyon liralık yatırım yaparak, ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldırdık. Ayrıca her ay 717 aileye gıda yardımı, 151 aileye muhtaç maaşı ve 617 öğrenciye burs veriyoruz. Bu yardımlar kapsamında (2003'ten bu yana) yaklaşık 25 milyon lira ödedik. Gıda yardımına 2009 yılından sonra başladık. Sosyal yardımlara yıllık ortalama 3 milyon 500 bin lira harcadık." diye konuştu.