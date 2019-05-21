"Vakıflar Hukuku" paneli

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Hepimiz biliyoruz ki her işin başı hukuk, adalet, hakkaniyet ve liyakat. Bu değerleri güçlü tuttuğunuz sürece toplumsal refah başlıyor." dedi.

Ankara Üniversitesi ile Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfının (TÜSİAV), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlediği "Vakıflar hukuku" başlıklı panelin açılışında konuşan Prof. Dr. İbiş, dayanışma ve birlikte olma duygusunun insanlık var oldukça yaşayamaya devam edeceğini söyledi.

Türk kültüründe vakıflaşmanın çok önemli bir yeri olduğunu belirten İbiş, "Paylaşmayı seven bir toplumuz ama hepimizin içinde bir kuşku vardır. 'Veriyoruz ama amacına uygun kullanılıyor mu?' diye sorarız. Burada elbette kurumsal anlayışlar, etik değerler, ahlak ve hukuk devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Rektör İbiş, vakıflaşma ve yardımlaşmada da hukukun öncelik olması gerektiğini vurgulayarak, "Hepimiz biliyoruz ki her işin başı hukuk, adalet, hakkaniyet ve liyakat. Bu değerleri güçlü tuttuğunuz sürece toplumsal refah başlıyor." diye konuştu.