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Vakit geçirmek için çıktığı damda öldü

06.03.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir genç, evinin damında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir İlçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4239 Sokak’ta meydana geldi.

Adana’da bir genç, evinin damında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir İlçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4239 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Bünyamin Diler, saat 09.00 sıralarında vakit geçirmek için evinin damına çıktı. Bir süre sonra genç eve gelmeyince de Diler’in yakınları bakmak için dama çıktı.
Burada Bünyamin Diler’in yerde cansız yattığını gören yakınları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Aile bireyleri, gözyaşı dökerken olay yeri inceleme ekipleri de evin damında geniş çaplı inceleme yaptı. Diler’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken Diler’in ölüm nedeni araştırılıyor.

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