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Vakit kaybetmeyin doktora koşun! Kolesterolün damarlarınızı tıkamasının ilk işareti

26.10.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolesterol her geçen gün riskli durumlar yaratmaya devam ediyor. Tedavi edilmeyen kolesterol felç ve kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Bu nedenle kolesterolün erken belirtilerine dikkat ederek uygun tedavi yöntemini izlemek hayati önem taşıyor. Uzmanlar kolesterolün damarlarınızı tıkadığını gösteren ilk belirtiyi açıkladı.

Vakit kaybetmeyin doktora koşun! Kolesterolün damarlarınızı tıkamasının ilk işareti

Kolesterol sinsice ilerleyen hastalıklar arasında bulunuyor. Birçok insan kolesterol hastalığı olduğunu bilmiyor. Tedavi edilmeyen kötü kolesterol vücutta çok çeşitli hasarlara neden oluyor. Yüksek düzeyde "kötü" kolesterol atardamarlarınızda plak oluşumunu teşvik ediyor. Kan damarlarının tıkanması ilk belirti olarak bacak ve etrafına vuran sancılar olarak görülüyor.

BACAĞINIZA GİDEN KAN AKIŞI KISITLANIYOR

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Bir sağlık portalı şöyle açıkladı: "Plak, kolesterol ve diğer şeylerden oluşan mumsu bir malzemedir. Çok fazla plağınız olduğunda, atardamarlarınız daralabilir. Bu durum da kan akışını sınırlayabilir." Kan damarları daraldığında, bacaklarınıza giden kan akışı da kısıtlanır ve “ilk göze çarpan” işarete yol açar. Cleveland Clinic, bacaklarınıza kan akışının olmamasının bazen periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen "yaygın" bir duruma yol açabileceğini açıklıyor.

BU AĞRI KALÇA VE UYLUKLARDA DA GÖRÜLÜYOR

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Sağlık portalına göre, PAH'ın "ilk" belirtisi bacak ağrısı olabilir. Ancak bu ağrı sadece bu bölgede değil, aynı zamanda kalçalarınıza kadar da gidebilir. Cleveland Clinic şunları paylaşıyor: “Bacağınızdaki ağrıyı fark edebilirsiniz, ancak aynı zamanda kalçalarınızda veya uyluklarınızda da hissedebilirsiniz.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

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Kalçalarınızdaki ağrının yanı sıra PAD , aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka anlatı belirtilerine de neden olabilir:

  • Dinlenirken, özellikle geceleri düz yatarken ayaklarınızda ve ayak parmaklarınızda yanma veya ağrıyan ağrı
  • Ayaklarınızdaki serin cilt
  • Cildinizde kızarıklık veya diğer renk değişiklikleri
  • Daha sık enfeksiyonlar
  • İyileşmeyen ayak parmakları ve ayak yaraları.

KOLESTEROL SEVİYENİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TEST YAPTIRIN

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Cleveland Clinic , bu yaygın durumun milyonlarca insanı etkilediğini, ancak genellikle "yetersiz teşhis ve yetersiz tedavi" olduğunu ekliyor. Yüksek kolesterole benzer şekilde , PAH bile fark edilmesini zorlaştıran birçok belirgin belirtiye neden olmaz. Bu sessiz doğası nedeniyle kolesterol seviyelerini belirlemenin en güvenilir yolu kan testi yaptırmaktır.

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