"Vakit kızarak, küserek geri çekilmek vakti değildir"

Kurtulmuş, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "sandık kurullarının oluşmasında ortaya çıkan ve ispat edilen usulsüzlükler, gayri kanuni durumlar" ve "birleştirme tutanaklarındaki yanlışlıklar, usulsüzlükler, hatalar, yolsuzluklar" gerekçeleriyle İstanbul seçimini yenileme kararı aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde oylar yeniden sayılabilir, seçimler yenilebilir. Öyle olduğu zaman bu demokrasinin bir parçası olur. Türkiye'de oylar her seçim tekrar sayılır, belki onlarca seçim böyle olmuştur, gerekirse her seçimden sonra yerel seçimlerde yenileme seçimleri olur, o zaman bir şey yok ama İstanbul'da ali cengiz oyunlarıyla bir şekilde sonuçlanmış seçimin sonuçlarını, YSK değiştirince kıyamet kopar."

Gerekirse oyların yeniden sayılmasının ve seçimlerin yenilenmesinin, demokrasilerde milletin oyunun heba ve ziyan edilmemesi için alınan kararlar olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "İstanbul halkının 23 Haziran'daki yenileme seçiminde iradesini yenileyeceğine, iradesini yeniden büyük ve güçlü Türkiye, Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki bir Türkiye istikametinde kullanacağına ve Binali Yıldırım Bey için kullanacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.