Vakit namazlarını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesindeki bir camide düzenlenen Kur'an kursuna devam eden ve vakit namazlarını kaçırmayan çocuklar genç odası, tablet, telefon, bisiklet ve çanta gibi hediyelerle ödüllendirdi.
Teleferik Camisi'nde yaz döneminde düzenlenen Kur'an kursuna katılan 300 ilk ve ortaokul öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, kurs boyunca vakit namazlarına düzenli olarak katılan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Genç odası, telefon, tablet, bisiklet ve çanta gibi hediyeler kazanan çocuklar büyük sevinç yaşadı.
Cami imam hatibi Mehmet Uzun, öğrencilere namaz alışkanlığı kazandırmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Vakit namazları için camiye gelen çocukları ödüllendirmek istediklerini anlatan Uzun, "Bu 45 günlük zamanda hiç aksatmadan 45 gün gelip, 4 bin 500 puan alan iki çocuğumuz genç odası takımı kazandı. 10 çocuğumuza telefon, 10 çocuğumuza tablet, 50 çocuğumuza bisiklet, 4 çocuğumuza da kay kay verdik. Bunun dışında 40 çocuğumuza da çanta hediye ettik. Keşke elimizden gelse de daha çok şey verebilsek." dedi.
Uzun, çocuklara camiyi sevdirmek adına düzenledikleri bu etkinliğe katılımın yoğun olduğuna vurgu yaparak, "Düşünebiliyor musunuz her 5 vakit namazda en az 60-70 çocukla namaz kıldık. Bunlar çocuktur, kimi güldü, kimi şımardı ama neticede güzel ve verimli bir dönem geçirdik. Eminim ki bu çocuklardan birçoğu bundan sonra da 5 vakit namaza devam edecektir. Onların vesilesiyle aileleri de camiye gelmeye devam edecektir." diye konuştu.
Bursa Müftü Yardımcısı Hüseyin Taner de Teleferik Camisi tarafından düzenlenen etkinliğin başarıyla tamamlandığını belirterek, bundan sonra da bu tür çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.
Bisiklet kazanan 11 yaşındaki Mustafa Arı da çok mutlu olduğunu dile getirdi.
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