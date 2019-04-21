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Vakti şaşıran gönüllü, sabah ezanını gece yarısı okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, gece yarısı okunan ezan, şaşkınlık yarattı.

Vakti şaşıran gönüllü, sabah ezanını gece yarısı okudu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, gece yarısı okunan ezan, şaşkınlık yarattı. Cami görevlisinin izinli olduğu ve camiye bakan gönüllü vatandaşın saatleri karıştırdığı içi sabah ezanını erken okuduğu ortaya çıktı.
Konak ilçesi 683 Sokak'ta bulunan Levent Tepe Selamet Camisi'nde saat 00.30 sıralarında caminin hoparlörlerinden ezan okundu. İmsak vakti 04.52 olmasına rağmen sabah ezanının gece yarısı okunması mahallede şaşkınlık yarattı. Olayın asıl ise sabah olduğunda ortaya çıktı.
Cami görevlisinin izinli olduğu ve camiye gönüllü olarak bakan İbrahim Karakurt'un saati şaşırdığı belirtildi.
Cami cemaatinden bir vatandaş, "Ezan okunmaya başlayınca saatime baktım. Saat 00.30 gibiydi. Saatim yanlıştır diye odadaki saate baktım, o da aynı. Çok şaşırdım. Sabah camideki imamın yerine gönüllü bakan arkadaşa sorunca, saati şaşırdığını söyledi" dedi.

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Vakti şaşıran gönüllü, sabah ezanını gece yarısı okudu

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