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Vaktinin çoğunu ülkedeki bankları test edip puanlayarak geçiriyor

İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

23 yaşındaki Sam Wilmot çok önemli bir kamu görevi yerine getiriyor; oturmak için en iyi bankı bulmak.

Vaktinin çoğunu ülkedeki bankları test edip puanlayarak geçiriyor

İngiltere’nin Bristol şehrinde yaşayan Sam, vaktini halka açık yerlerdeki bankları ziyaret edip; konfor, dizayn, lokasyon ve görünüş gibi önemli kriterlere göre puanlayarak geçiriyor.

Sam, şimdiden İngiltere çapında neredeyse 200 bankı test etti; ancak henüz 10 tam puan alabilen bir bank bulamadı.

Sam, Instagram hesabında ziyaret ettiği her bankı puanlarıyla birlikte paylaşıyor.

Sam, 10 üzerinden 5 puan verdiği bu bankı “Bu tür tahta döşemeli banklar en iyi olanları, demir çerçeve güzel yapılmış ve ince tahtaların bir zamanlar iyice cilalandığı belli oluyor. Bank, savaş anıtı parkının içine ve taş zemin üstüne güzelce yerleştirilmiş. Yüksekliği iyi ve sırt yaslamak için eğimi uygun. 10 üzerinden 5” notuyla paylaştı.

Sayfasında 10 üzerinden 7 puan alarak en yüksek skorlardan birine sahip olan bir diğer bankla ilgili Sam’in yorumları şöyle; “Kısa bir yürüyüşle Lee Abbey Körfezi’ne bu mücevhere ulaşılıyor. Çimenler biraz vahşi ve zemin geniş değil ama ayaklarımı koyabileceğim yeterli alan sağlanmış. Rahat, ahşap, iyi yapılmış bir bank ve tüm önemli materyallere sahip. Bankın sırt yüksekliği güzel ve hafif eğimli. Burası oturmak, nefes almak, düşünmek için çok sağlam ve tatmin edici bir yer. 10 üzerinden 7”

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Sam’in 9 puan verdiği bir başka bankın değerlendirmesi ise şöyle;
“Banklar giderek mükemmelleşiyor. Çok güzel yapılmış, mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş ve birinin ailesi tarafından sevgiyle bağışlanmış. Samuel Becett’in şu sözlerinde olduğu gibi ‘Kamuya açık bir yeşil alanda aynı anda güneşin ışıklarıyla bedava bir bankı bir araya getirmeye çalışarak geçiriyoruz yaşamımızı’. Bence bu tamamen doğru. Kurlaşan bir çift hayatın mucizelerinden ve aşktan bahsederken, ben sabırla bu banka oturmayı bekledim. Ama değdi. Yağmur mola verdi ve sonunda biraz görünen güneş ışığı, bu manzarayı görmek için mükemmel bir fırsat sundu. Sağlam bir bank, oturması rahat. Bir gün tamamen bana ait böyle bir bankım olmasını çok isterim. Puanım 9. 10 değil, çünkü en son bankı puanlayana kadar, muhteşem bir bankın neye benzediğini bilemeyeceğim. Bugüne kadar en çok bu bankı sevdim.”


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