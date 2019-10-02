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Valday toplantılarında Orta Doğu tartışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 18:36 | Son Güncelleme

Rusya'da 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısının 6. oturumunda Rus politikaları ışığında Orta Doğu'daki durum tartışıldı

SOÇİ (AA) - Rusya'da uluslararası ve bölgesel sorunlara ilişkin konuların müzakere edildiği 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında Rus politikaları ışığında Orta Doğu'daki durum tartışıldı.

Soçi şehrinde 30 Eylül'den bu yana devam eden "Doğu'nun şafağı ve dünya siyasi düzeni" ana temasının belirlendiği Valday toplantısında pek çok güncel uluslararası konu ele alındı.

Rus politikaları ışığında Orta Doğu’daki durumun tartışıldığı toplantının 6. oturumunda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanı sıra, Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Vitaliy Naumkin, Rusya Ulusal Araştırma Enstitüsü Ekonomi Yüksek Okulu Araştırma Görevlisi Vasiliy Kaşin de konuşma yaptı.

Bu yılki toplantının son günündeki oturuma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ürdün Kralı Abdullah, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin de katılarak konuşma yapması bekleniyor.

- Valday Uluslararası Tartışma Kulübü

Kurulduğu günden bu yana Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün düzenlediği toplantılara pek çok politikacının yanı sıra uzmanlar da ilgi gösteriyor.

Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Valday Gölü'den ismini alan "Valday Uluslararası Tartışma Kulübü" 2004'te kurularak ilk toplantısını bu gölün yakınında bulunan Velikiy Novgorod şehrinde yaptı.

Rusya'da ve yurt dışında entelektüel potansiyele sahip bir organizasyon olarak değerlendirilen kulübün çalışmalarına bugüne kadar dünyanın 71 ülkesinden binden fazla uluslararası bilim topluluğundan temsilciler katıldı.

Bunların arasında Harvard, Columbia, Georgetown, Stanford, Tokyo, Telaviv, John Hopkins, Sorbonne gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden öğretim üyeleri de bulunuyor.

Toplantılara zaman zaman Türkiye'den de katılımlar oluyor. Bu yıl yapılan 16. toplantıda SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın ve Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Mustafa Aydın da konuşma yaptı.

Valday Kulübü'nün Asya, Orta Doğu, Rus-Çin ve Avrupa-Atlantik diyalogları konularındaki bölgesel konferansları uluslararası uzman topluluklar arasında ün kazandı.

Kulübün oturumları, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ve Vladivostok'taki Doğu Ekonomi Forumu'nun bir parçası olarak da düzenleniyor.

Son yıllarda Rusya’dan ve diğer ülkelerden pek çok önde gelen politikacı da konferanslara katılmaya başladı.

Kulübün toplantılarına bugüne kadar dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Finlandiya Devlet Başkanı Tarja Halonen, İran İslami Şura Başkanı Ali Larijani, Avusturya Devlet Başkanı Heinz Fischer, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Thabo Mbeki, Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Avusturya Şansölyesi Wolfgang Schüssel, Fransa Başbakanı François Fillon, İtalya Başbakanı Romano Prodi gibi önemli siyasetçiler konuşma yaptı.

Kuruluşundan bu yana, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel olarak Valday Kulübü'nün yıllık toplantılarında katılımcılarla bir araya geldi.

Kulüp, 2014'ten bu yana, "Dünyaya Rusya'yı anlatmak" formatından, dünya gündeminin oluşmasına yönelik pratik odaklı çalışma, dünya siyasi ve ekonomik sorunlarının nitelikli ve nesnel bir değerlendirmesi formatına geçti.

Uluslararası ilişkiler, küresel politika, ekonomi, güvenlik, enerji, sosyoloji, iletişim gibi alanlarda önde gelen dünya uzmanlarıyla aktif olarak etkileşim halindeki kulübün temel amaçlarından biri, dünya sisteminin krizlerini aşacak çözümler geliştirmek için küresel entelektüel seçkinlerin güçlendirilmesi olarak nitelendiriliyor.

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