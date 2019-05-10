"Vale Cinayeti davası"nda tahliye sonrası gerginlik

Yüksel KOÇ - Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA - KADIKÖY'de iki kişinin öldüğü davanın Kasım ayında görülen ilk duruşmasında tahliye olduktan sonra savcının itirazı üzerine tekrar tutuklanan tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, bugün görülen duruşmada yeniden tahliye edildi. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları tahliye kararına tepki gösterdi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, azmettirici olduğu öne sürülen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi ile avukatları ile katıldı. Davaya hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatları da katıldı. İki kişiyi öldürmekle suçlanan Mehmet Halim Toprak ise davanın firari sanığı. Olay tarihinde Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet amiri olarak görev yapan Yasemin D., tanık olarak dinlendi. Bu olay nedeniyle 7.5 ay görevinden uzaklaştırıldığını söyleyen Yasemin D., olay tarihinde olayın meydana geldiği restoranda yanında bu davanın sanığı da olan emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da bulunduğu masada yemek yediklerini, saat 00.00 sıralarında Adnan Ayhan'ın Gül isimli kadınla masadan kalktıktan 10-15 dakika sonra dışarıda karışıklık olduğunu söyledi. Karışıklık sırasında dışarıdan silah sesleri de geldiğini söyleyen Yasemin D., dışarıya çıktıklarında maktüller Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ı yerde yatarken gördüğünü söyledi. Emre Ağdaş'ın, "Yanıyorum" diyerek diyerek üzerindeki tişörtü çıkarmaya çalıştığını belirten Yasemin D., tutuklu sanık Hakan Ekşi'yi olay yerinde görüp görmediğin hatırlamadığını söyledi. Olay yerinde kimin ne şekilde ateş ettiğini görmediğini söyleyen Yasemin D., firari sanık Mehmet Halim Toprak'ı da tanımadığını ve olay yerinde görmediğini söyledi. Olay mahallinde keşif yapılmasını isteyen Emre Ağdaş'ın ailesinin Avukatı Cesim Parlak, Hakan Ekşi'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Tutuklu sanık Hakan Ekşi olayla ilgisi olmadığını savunarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme, daha önce tahliye edilen sanığın, itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine kendiliğinden gelip teslim olmasını ve kaçma şüphesi bulunmamasını gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Hakan Ekşi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar veren mahkeme, Ekşi'nin haftanın 3 günü karakola giderek imza vermesine hükmetti. İKİNCİ KEZ TAHLİYE EDİLDİ Cinayetlerin azmettiricisi olduğu öne sürülen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, 6 Kasım 2918 tarihinde görülen davanın ilk duruşmasında oy çokluğu ile tahliye edilmiş, savcının itirazı üzerine 12 Kasım 2018 tarihinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu karar üzerine Hakan Ekşi kendi isteği ile adliyeye gelerek teslim olmuş ve yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. AİLELER TAHLİYE KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ Mağdur aileleri Hakan Ekşi'nin tahliye kararına tepki gösterdi. Aile üyelerini polis adliye önünden uzaklaştırdı. İDDİANAMEDEN İddianamede, müşteki şüpheli Adnan Ayhan ve olay sırasında yaşamını yitiren Murat Oğuz Orhan'ın da aralarında bulunduğu bir grubun E.İ. isimli kadının doğum günü için olayın gerçekleştiği restoranda bir araya geldikleri, alkol aldıkları, Adnan Ayhan'ın bir süre sonra restorandan ayrılan bir arkadaşını yolcu ettiği sırada vale ile tartışarak valeye küfür ettiği savunuldu. Tartışma sesleri üzerine maktül Murat Oğuz Orhan'ın dışarıya çıktığı belirtilen iddianamede, Murat Oğuz Orhan'ın tartışmaya dahil olarak olay yerinde bulunan bir kişiye kafa attığı, bu sırada restoran sahibi ve diğer valelerin de olaya dahil olduğu, kargaşa sırasında şüpheli Murat Keleşoğlu ve Mertcan Güven'in müşteki şüpheli Adnan Ayhan'a vurduğu, Adnan Ayhan'ın da müşteki A.G.'e kafa attığı, Adnan Ayhan'ın Murat Keleşoğlu ve Mertcan Güven'den şikayetçi olduğu belirtildi. Olay sırasında yaşamını yitiren Emre Ağdaş'ın gürültü üzerine dışarıya çıktığı, tartışmanın büyüdüğü, silah seslerinin duyulduğu, ateş edilmeden önce Hakan Ekşi'nin, "Sık ulan" dediği, 8-10 el silah sesinin duyulduğu, Hakan Ekşi ile ateş edenin sahile doğru koştukları, ateş eden şahsın Mehmet Halim Toprak olduğunun tespit edildiği, vücuduna 4 kurşun isabet eden Murat Orhan Oğuz'un olay yerinde, tarafları ayırmak için olay yerinde bulunan Emre Ağdaş'ın vücuduna 4 kurşun isabet ettiği, Ağdaş'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği anlatıldı. İddianamede her iki maktulün de hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Mehmet Halim Toprak'ın silahından çıkan kurşunlarla öldükleri kaydedildi. Olaydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşolu hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

