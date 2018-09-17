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VALE CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda olaydan sonra açığa alınan Emniyet Amiri Adnan Ayhan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiye dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet, emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli için de, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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