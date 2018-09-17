HABER

Vale cinayeti soruşturması tamamlandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda olaydan sonra açığa alınan Emniyet Amiri Adnan Ayhan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiye dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet, emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli için de, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açıyorİstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açıyor
Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı; 8 kişi hastaneye kaldırıldıÇakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı; 8 kişi hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçinden çıkanlar şoke etti

İçinden çıkanlar şoke etti

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Bunları biliyor musunuz?

Bunları biliyor musunuz?

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.