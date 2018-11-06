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Vale cinayetinde tahliye sonrası adliyede gerginlik (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:09 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında, davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, oy çokluğu ile tahliye edildi.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında, davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, oy çokluğu ile tahliye edildi. Duruşma öncesi duruşma salonunun koridorunda dövizler açan öldürülenlerin yakınları, tahliye kararına tepki gösterdi. Adliyede gerginlik yaşandı.

(FOTOĞRAF)

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