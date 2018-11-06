VALE CİNAYETİNDE TAHLİYE SONRASI ADLİYEDE GERGİNLİK

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında, davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, oy çokluğu ile tahliye edildi. Duruşma öncesi duruşma salonunun koridorunda dövizler açan öldürülenlerin yakınları, tahliye kararına tepki gösterdi. Adliyede gerginlik yaşandı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, azmettirici olduğu öne sürülen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi ile tutuksuz sanık Hakan Keleşoğlu ve ölenlerin yakınları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz müşteki sanık Emniyet Amiri Adnan Ayhan da duruşmaya katıldı. İki kişiyi öldürmekle suçlanan Mehmet Halim Toprak ise davanın firari sanığı. YAKINLARI DÖVİZLER AÇTI

Olayda hayatını kaybeden Emre Ağdaş ve Murat Oğuz Orhan'ın yakınları, duruşmanın yapıldığı salonun koridorunda ellerinde, "Adalet istiyoruz", "Katiller bulunsun" yazan dövizler açtılar. Aileler, maktullerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler de taşıdılar. Güvenlik görevlileri ile maktullerin yakınları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

EMNİYET AMİRİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Tutuksuz yargılanan müşteki sanık Emniyet Amiri Adnan Ayhan, savunmasında, olayın gerçekleştiği restoranda arkadaşları ile buluştuğunu, maktül Murat Oğuz Orhan'ın da masada olduğunu, gece 24.00 sıralarında bayan arkadaşını uğurlamak üzere kapının önüne çıktığını, aracının geç gelmesi nedeni ile valeyle tartıştığını söyledi. Tartışma üzerine maktül Murat Oğuz Orhan'ın da yanlarına geldiğini söyleyen Adnan Ayhan, etrafa toplanan kişilerin kendisine saldırdığını, linç edilmemek için ticari taksiye binerek olay yerinden ayrıldığını ve kasten yaralama suçunu kabul etmediğini söyledi. AZMETTİRİCİ OLDUĞUNA YÖNELİK SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın öldürüldüğü olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, olaydan 1.5 yıl önce olayın gerçekleştiği restoranın vale işletmeciliğini yaptığını söyledi. Dışarıda yaşanan tartışma üzerine dışarıya çıktığını söyleyen Hakan Ekşi, daha önce yanında çalışan Ali Gündüz'ü gördüğünü belirterek, "Burnundan kan akıyordu. Huzurda bulunan Adnan Ayhan'ı göstererek 'emniyet amiriymiş, burnumu kırdı' dedi. Adnan Ayhan ile tartıştım. Sonradan adının Murat Oğuz Orhan olduğunu öğrendiğim maktulü kimse tutamıyordu" dedi.

Olayların yatıştığı sırada Ali Gündüz'ün Murat Oğuz Orhan'a yumruk atması üzerine ortalığın tekrar gerildiğini söyleyen Hakan Ekşi, bu sırada firari sanık Mehmet Halim Toprak'ın olaya dahil olduğunu belirterek, "Belinden silahı çekti Murat Oğuz Orhan'a tahminen 4-5 kez ateş etti. Murat yere düşünce maktul Emre Ağdaş'a döndü ve ona da 2-3 el ateş etti. Sonra da aşağıya doğru koşmaya başladı. Onu aradım yanıma geldi. Niye yaptığını sordum. Bana 'ben vurmasaydım o vuracaktı' dedi. Teslim olmasını sağlamaya çalıştım. Ancak Emre Ağdaş'ın öldüğünü öğrenince teslim olmadı. Sonrasında cinayet büroya giderek teslim oldum. Ben kesinlikle vurması için bir şey demedim" dedi.