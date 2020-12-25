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Vale hizmetlerine yeni düzenleme geldi! İşte bilmeniz gerekenler

25.12.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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Vale hizmetlerine yeni düzenleme geldi! İşte bilmeniz gerekenler

Vale hizmetlerine yeni düzenleme geldi. Vale hizmeti sıkça kullanılanlar arasında yerini aldı. Anca yeni dönem 1 Temmuz 2021'de başlıyor. Vale hizmetinde önemli değişimler var. Yeni dönemde Vale hizmetlerinde neler değişti?

Vale hizmetlerine yeni düzenleme geldi. İçişleri Bakanlığının yayımladığı yönetmeliğine göre yeni dönemde vale hizmetleri nasıl değişecek? Kimler valelik yapabilecek? Vale, araçlara zarar verirse ne olacak? İşte yeni düzenlemeyle ilgili merak edilen herşey.

VALE HİZMETLERİNE YENİ DÜZENLEME GELDİ!

İçiçişleri Bakanlığı, özellikle büyükşehirlerde sorun haline gelen valelik hizmeti için yeni yönetmelik getirdi. Vale hizmetinde artık iş sıkı tutuluyor. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek olan yönetmelik içinde neler var?

HERKEZ VALE HİZMETİ VEREBİLECEK Mİ?

Gelen yeni yönetmelik ile valelik hizmeti için, işletmeci bir ruhsata sahip olacak. Vale hizmetinden artık işletme sorumlu olacak. Vale görevlisi, kullandığı aracın cinsine uyan sürücü belgesine sahip olması gerekecek. 1 Ocak 2023'den sonra mesleki yeterlilik belgesi de vale çalışanından istenecek. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle vale görevlilerinde aranacak şartlar belirlendi. Buna göre; vale görevlisi mesleki yeterlilik belgesine ve kullanılacak araç cinsine uygun sınıf sürücü belgesine sahip olacak. Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar, hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından mahkûm olanlar ile bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunanlar, vale görevlisi olamayacak. Yine son 5 yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazasına karışan , uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak ya da alkollü şekilde araç kullanan ve hız kurallarını ihlal ettiği için sürücü belgesi birden fazla geri alınan veya daimî olarak iptal edilen kişiler, vale görevlisi olamayacak.

Valilik veya kaymakamlıklarca yetkili idare, emniyet, jandarma, şoförler odası ve vale hizmeti alanında faaliyet gösteren STK temsilcilerinden oluşturulan bir komisyon marifetiyle vale işletmeleri belirli aralıklarla denetlenecek. Yönetmeliğe aykırı hareket eden vale işletmelerine Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümleri, Kabahatler Kanununun 22 ve 32'inci maddeleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecek. Yapılan bu düzenleme 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

VALE HİZMETİNİN KAPSAMI NEDİR?

Vale hizmetinin en fazla 3 (üç) kilometre yarıçap içerisinde karşılanması zorunlu olacak. Vale hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak mevzuatı çerçevesinde ilgili oda tarafından belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

VALE ÜCRETİ NE DEĞİŞECEK Mİ?

Vale hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak mevzuatı çerçevesinde ilgili oda tarafından belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

VALE HİZMETİ ZORUNLU MU OLACAK?

Vale hizmeti alan işyerleri, bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermek zorunda olacak. Müşteri vale hizmeti almaya zorlanamayacak. Vale noktalarında; vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirten levha herkesin göreceği şekilde asılı olacak.

SÖZLEŞME SORUNLU OLACAK!

Kendi parseli içerisinde otoparkı olan işyerleri, ücretsiz otopark alanlarına sürücüyü yönlendirmek için yönlendirme işaretleri kullanacak. Vale hizmeti kapsamında kullanılan otopark alanlarında, güvenlik kamerası zorunlu olacak. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak.

Vale hizmetlerine ilişkin, vale işletmesi ile işyeri arasında; hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususları içeren bir sözleşme düzenlenecek.
İstihdam edilen vale görevlilerinin bilgileri on beş gün içinde yetkili idareye ve kolluk birimlerine bildirilecek. Vale görevlileri görev süresince tanıtım kartını yakada taşıyacak ve vale kıyafeti giyecek.

Vale işletmelerinin; Vale/Garaj Sigorta Poliçesi” ve “Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi” yaptırması zorunlu olacak. Vale hizmeti veren işletme ve işyerleri, araç teslimini fiş ile yapacak. Hizmet süresi içinde ortaya çıkan araç hasarlarını, trafik cezalarını ve araç çekme bedellerini karşılayacak.

VALE ARACA ZARAR VERİRSE NE OLACAK?

Bu konuda kesin hüküm getirildi. Vale işletmelerinin, "Vale/Garaj Sigorta Poliçesi" ve "Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi" yaptırması zorunlu olacak. Vale hizmeti veren işletme ve işyerleri, araç teslimini fiş ile yapacak. Hizmet süresi içinde ortaya çıkan araç hasarlarını, trafik cezalarını ve araç çekme bedellerini karşılayacak.

KAYNAK:İHA

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