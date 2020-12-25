Vale hizmetlerine yeni düzenleme geldi! İşte bilmeniz gerekenler

Gelen yeni yönetmelik ile valelik hizmeti için, işletmeci bir ruhsata sahip olacak. Vale hizmetinden artık işletme sorumlu olacak. Vale görevlisi, kullandığı aracın cinsine uyan sürücü belgesine sahip olması gerekecek. 1 Ocak 2023'den sonra mesleki yeterlilik belgesi de vale çalışanından istenecek. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle vale görevlilerinde aranacak şartlar belirlendi. Buna göre; vale görevlisi mesleki yeterlilik belgesine ve kullanılacak araç cinsine uygun sınıf sürücü belgesine sahip olacak. Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar, hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından mahkûm olanlar ile bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunanlar, vale görevlisi olamayacak. Yine son 5 yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazasına karışan , uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak ya da alkollü şekilde araç kullanan ve hız kurallarını ihlal ettiği için sürücü belgesi birden fazla geri alınan veya daimî olarak iptal edilen kişiler, vale görevlisi olamayacak.

İçiçişleri Bakanlığı, özellikle büyükşehirlerde sorun haline gelen valelik hizmeti için yeni yönetmelik getirdi. Vale hizmetinde artık iş sıkı tutuluyor. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek olan yönetmelik içinde neler var?

Vale hizmetlerine yeni düzenleme geldi. İçişleri Bakanlığının yayımladığı yönetmeliğine göre yeni dönemde vale hizmetleri nasıl değişecek? Kimler valelik yapabilecek? Vale, araçlara zarar verirse ne olacak? İşte yeni düzenlemeyle ilgili merak edilen herşey.

Valilik veya kaymakamlıklarca yetkili idare, emniyet, jandarma, şoförler odası ve vale hizmeti alanında faaliyet gösteren STK temsilcilerinden oluşturulan bir komisyon marifetiyle vale işletmeleri belirli aralıklarla denetlenecek. Yönetmeliğe aykırı hareket eden vale işletmelerine Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümleri, Kabahatler Kanununun 22 ve 32'inci maddeleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecek. Yapılan bu düzenleme 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

VALE HİZMETİNİN KAPSAMI NEDİR?

Vale hizmetinin en fazla 3 (üç) kilometre yarıçap içerisinde karşılanması zorunlu olacak. Vale hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak mevzuatı çerçevesinde ilgili oda tarafından belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

VALE ÜCRETİ NE DEĞİŞECEK Mİ?

Vale hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak mevzuatı çerçevesinde ilgili oda tarafından belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.