Vale kılığına giren polisten rüşvet operasyonu

Bir şirket sahibinden evrak eksikliğinden dolayı aracı vasıtasıyla rüşvet alan vergi müfettişleri, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nin yoğun çalışmaları sonucu yakalandı. Bir polisin vale kılığına girerek suçüstü yaptığı rüşvet girişiminde 4 vergi müfettişi, bir aracı ve bir mali müşavir yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ümraniye’de bulunan bir reklam şirketinde evrak eksikliğinden dolayı ceza yememek için vergi müfettişlerinin denetiminden kurtulmaya çalışan Y.E., araya aracı sokarak vergi müfettişlerine rüşvet vermeye çalıştı. Rüşvet için aracılık yapan N.T. ise şirket sahibinden 250 bin lira istedi. Parayı vermek istemeyen Y.E., durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği devreye girerek şüphelileri 2 aydan uzun süren teknik ve fiziksel takibe aldı.

24 Ocak Perşembe günü şirket sahibi Y.E. ve aracı N.T., Maltepe’de bir lokantada buluşurken, lokantanın içerisinde ve etrafında emniyet ekipleri şüphelileri yakalamak için hazır bekledi. Y.E.’den parayı alan aracı şahıs, rüşveti vergi müfettişine vermek üzere lokantanın etrafında birkaç tur attı. O esnada vale kılığına giren polis ise suçüstü yakalamak amacıyla aracıyı takip etti. Araç içerisinde vergi müfettişi H.K. ile buluşan N.T., rüşvet olarak aldığı parayı vergi müfettişine verdikten sonra vale kılığına giren polis tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nin yoğun çalışmaları ve operasyonu sonucunda E.D., H.K., M.A. ve M.K. isimli 4 vergi müfettişi, N.T. isimli bir aracı ve A.H.K. isimli bir mali müşavir yakalandı. Yakalanan 6 şüpheli şahıs 4 gün boyunca emniyette kalarak sorgulandıktan sonra Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

