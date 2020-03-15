SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Valencialı Ezequiel Garay koronavirüs testi pozitif çıktı

Valencialı Ezequiel Garay koronavirüs testi pozitif çıktı

İSPANYA HABERLERİ  | 15.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Valencialı Ezequiel Garay koronavirüs testi pozitif çıktı

3 yaşındaki Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım" ifadelerini kullandı. Garay, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İspanya La Liga'da maçlar ertelendiİspanya La Liga'da maçlar ertelendi
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Valencia İspanya La Liga

En Çok Okunan Haberler

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj

Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj

Ünlü teknik direktörün eşinden koronavirüs açıklaması

Ünlü teknik direktörün eşinden koronavirüs açıklaması

Efsane kulüp 3. Lige düştü

Efsane kulüp 3. Lige düştü

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo itirafı! "Devre arasında..."

Ronaldo itirafı! "Devre arasında..."

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Messi şov yaptı, Barça ezdi geçti!

Messi şov yaptı, Barça ezdi geçti!

Barcelona'da şoke eden sakatlık

Barcelona'da şoke eden sakatlık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Valencialı Ezequiel Garay koronavirüs testi pozitif çıktı

Valencialı futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Barcelona, koronavirüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!

Barcelona'dan koronavirüs kararı

Maç günü gelirlerine 'virüs' bulaştı, en çok Barcelona etkilendi

Dünya devi kulüplere koronavirüs etkisi

İspanya La Liga'da maçlar ertelendi

İspanya La Liga'da maçlar ertelendi

İspanya'da futbola koronavirüs engeli

İspanya'da futbola koronavirüs engeli

ÖZET | Real Betis 2-1 Real Madrid (Maç Sonucu)

Real Madrid, Betis deplasmanında liderliği kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.