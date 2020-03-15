Valencialı Ezequiel Garay koronavirüs testi pozitif çıktı

3 yaşındaki Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım" ifadelerini kullandı. Garay, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
(AA)
Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj
Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı
Zeki Murat Göle: Çok büyük utanç duyuyorum
Luiz Gustavo'dan tepki! "Herkes Ronaldinho gibi ama..."
Efsane kulüp 3. Lige düştü
Mustafa Cengiz açıkladı: Bir oyuncumuz ateşlendi
Mancini'den virüs uyarısı
Yıldız oyuncudan mesaj: Sezon iptal edilmeli
Türk Telekom Stadı koronavirüsüne karşı ilaçlandı
Beşiktaş taraftarından virüs önlemi
Fiorentina'da 3 kişide koronavirüs çıktı
Bundesliga'ya koronavirüs engeli
Sörloth'tan sevindirici haber
F.Bahçe'nin Frey'i kiraladığı takımda koronavirüs vakası
Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı
Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum