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Valentine's day ne demek? Valentine's day hikayesi ve anlamı nedir? Aziz Valentine kimdir?

14.02.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valentine's day'in anlamını merak eden vatandaşlar "Valentine's day ne demek?" "Valentine's day hikayesi nedir?" gibi soruları merak ediyor. Türkçe'ye Sevgililer Günü olarak çevrilen Valentine's day, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Peki Valentine's day ne demek? Aziz Valentine kimdir? İşte merak edilenler...

Valentine's day ne demek? Valentine's day hikayesi ve anlamı nedir? Aziz Valentine kimdir?

Her sene 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, birçok ülkede kutlanan özel gün olarak bilinmektedir. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" yani İngilizce: St. Valentine's Day olarak çevrilen Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanmaktadır. Peki Valentine's day nedir ve Aziz Valentine kimdir?

VALENTINE'S DAY NEDİR?

Valentine's day'in anlamı Sevgililer Günü'nde sorgulanıyor. 1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç adet Aziz Valentine geçmektedir.

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre yalnızca bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 tarihinde Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

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En yaygın inanış ise Aziz Valentine'in Roma'da bir rahip olduğu ve 3. yüzyılda öldürüldüğü yönünde. Fakat bu tarihe denk düşen iki başka Aziz Valentine daha bulunmaktadır.

Biri Roma yakınlarında bugün Terni olarak anılan kentten bir papazdır, diğeri ise Kuzey Afrikalı bir şehittir. Aziz Valentine'lar hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz için en çok Roma'daki rahip en fazla kabul edilen olarak karşımıza çıkmaktadır.

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