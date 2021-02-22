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Valheim eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı! Valheim sistem gereksinimleri neler?

22.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Valheim eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı! Valheim sistem gereksinimleri neler?

Valheim, yeni bir eşzamanlı oyuncu rekoru kırdı. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ve oyuncuların dikkatini çeken Valheim, 502 bin oyuncu sayısına ulaşarak Dota 2'yi solladı ve CS:GO'nun arkasına geçerek dünyanın en çok oynanan ikinci oyunu oldu.

Valheim'ın Steam'deki yakaladığı başarıyı bilenleriniz vardır. Henüz birkaç haftalık bir oyun olan Valheim, geçtiğimiz hafta Steam'de 2 milyondan fazla kopya satmayı başarmıştı. Coffee Stain Publishing tarafından yayınlanan oyun, o dönem Steam'de 367 bin anlık oyuncu sayısına da ulaşmıştı. Ancak Valheim'ın önüne hiçbir şey geçemedi. Çiçeği burnundaki hayatta kalma oyunu Valheim, gelen bilgilere göre yeni bir eşzamanlı oyuncu rekoru daha kırdı.

VALHEİM DOTA 2'Yİ GEÇTİ

Vg247.com'un aktardığına göre, Valheim 502 bin eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı. Böylece oyun, dünyanın en çok eşzamanlı oyuncuya sahip ikinci oyunu oldu. Verilere bakılırsa çiçeği burnundaki oyun Dota 2'yi de geride bıraktı. Valheim'ın önünde ise eşzamanlı oyuncu sayısı 1,1 milyon olarak listelenen CS:GO var.

Valheim

Valheim Steam'deki başarısına rağmen henüz erken erişim aşamasında olan bir oyun. Yani oyun daha da gelişecek ve kararlı sürümü oyuncularla buluşacak. Fakat o güne kadar oyunun yeni bir eşzamanlı oyuncu rekoru kırması muhtemel görünüyor. Çünkü oyun gün geçtikçe büyüyor.

VALHEİM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Valheim fiyatı Steam'de 32 TL olarak listeleniyor. Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip olan Valheim'ın sistem gereksinimleri ise şöyle;

Valheim Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)
İşlemci: 2.6 GHz Çift Çekirdekli veya benzeri
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 500 serisi veya benzeri
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Valheim Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)
İşlemci: i5 3GHz veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 970 serisi veya benzeri
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

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