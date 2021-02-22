Valheim eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı! Valheim sistem gereksinimleri neler?

Valheim'ın Steam'deki yakaladığı başarıyı bilenleriniz vardır. Henüz birkaç haftalık bir oyun olan Valheim, geçtiğimiz hafta Steam'de 2 milyondan fazla kopya satmayı başarmıştı. Coffee Stain Publishing tarafından yayınlanan oyun, o dönem Steam'de 367 bin anlık oyuncu sayısına da ulaşmıştı. Ancak Valheim'ın önüne hiçbir şey geçemedi. Çiçeği burnundaki hayatta kalma oyunu Valheim, gelen bilgilere göre yeni bir eşzamanlı oyuncu rekoru daha kırdı.
Vg247.com'un aktardığına göre, Valheim 502 bin eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı. Böylece oyun, dünyanın en çok eşzamanlı oyuncuya sahip ikinci oyunu oldu. Verilere bakılırsa çiçeği burnundaki oyun Dota 2'yi de geride bıraktı. Valheim'ın önünde ise eşzamanlı oyuncu sayısı 1,1 milyon olarak listelenen CS:GO var.
Valheim Steam'deki başarısına rağmen henüz erken erişim aşamasında olan bir oyun. Yani oyun daha da gelişecek ve kararlı sürümü oyuncularla buluşacak. Fakat o güne kadar oyunun yeni bir eşzamanlı oyuncu rekoru kırması muhtemel görünüyor. Çünkü oyun gün geçtikçe büyüyor.
Valheim fiyatı Steam'de 32 TL olarak listeleniyor. Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip olan Valheim'ın sistem gereksinimleri ise şöyle;
İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)
İşlemci: 2.6 GHz Çift Çekirdekli veya benzeri
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 500 serisi veya benzeri
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)
İşlemci: i5 3GHz veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 970 serisi veya benzeri
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı