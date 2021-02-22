Valheim eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı! Valheim sistem gereksinimleri neler?

Valheim'ın Steam'deki yakaladığı başarıyı bilenleriniz vardır. Henüz birkaç haftalık bir oyun olan Valheim, geçtiğimiz hafta Steam'de 2 milyondan fazla kopya satmayı başarmıştı. Coffee Stain Publishing tarafından yayınlanan oyun, o dönem Steam'de 367 bin anlık oyuncu sayısına da ulaşmıştı. Ancak Valheim'ın önüne hiçbir şey geçemedi. Çiçeği burnundaki hayatta kalma oyunu Valheim, gelen bilgilere göre yeni bir eşzamanlı oyuncu rekoru daha kırdı.

VALHEİM DOTA 2'Yİ GEÇTİ

Vg247.com'un aktardığına göre, Valheim 502 bin eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı. Böylece oyun, dünyanın en çok eşzamanlı oyuncuya sahip ikinci oyunu oldu. Verilere bakılırsa çiçeği burnundaki oyun Dota 2'yi de geride bıraktı. Valheim'ın önünde ise eşzamanlı oyuncu sayısı 1,1 milyon olarak listelenen CS:GO var.

Valheim Steam'deki başarısına rağmen henüz erken erişim aşamasında olan bir oyun. Yani oyun daha da gelişecek ve kararlı sürümü oyuncularla buluşacak. Fakat o güne kadar oyunun yeni bir eşzamanlı oyuncu rekoru kırması muhtemel görünüyor. Çünkü oyun gün geçtikçe büyüyor.