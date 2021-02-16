Valheim Steam'de rekora koşuyor! İşte Valheim'ın sistem gereksinimleri

Steam şu sıralar henüz 2 haftalık bir geçmişi olan bir oyun ile çalkalanıyor. Coffee Stain Publishing tarafından yayınlanan Valheim isimli bu oyun, İskandinav mitolojisindeki karakterleri ele alıyor ve oyunculara bir hayatta kalma oyunu deneyimi sunuyor. Fakat bu deneyim gereken donanım konusunda gözünüzü korkutmasın, Valheim'ın sistem gereksinimleri oldukça düşük. Geliştiriciler, oyunu düşük performanslı bilgisayarda oynayabilecek şekilde geliştirmiş olsalar ki böyle bir yolu seçmişler. Belki de oyuncuların, Valheim'a olan ilgisi buradan geliyor.

VALHEİM ANLIK OYUNCU SAYISINI KATLADI

Valheim, çıktığı 2 haftalık sürede 2 milyondan fazla kopya sattı. Fakat asıl önemli gelişme Steam'in anlık kullanıcı sayısına yaşandı. Valheim burada anlık 397 bin oyuncu sayısına ulaştı ve Steam'de anlık en çok oynanan üçüncü oyun oldu. Oyun, Football Manager 2021, Rainbow Six Siege, Team Fortress 2 ve GTA 5'i geride bıraktı. Daha sonra Valheim'ın anlık oyuncu sayısında düşüş gözlense de oyun beklenmedik performansına devam etti.

VALHEİM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Valheim fiyatı Steam'de 32 TL olarak listeleniyor. Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip olan Valheim'ın sistem gereksinimleri ise şöyle;