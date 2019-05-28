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‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

İstanbul polisi, son günlerde telefon yoluyla ‘vali’, ‘kaymakam’ ve ‘belediye başkanı’ adıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul polisi, son günlerde telefon yoluyla ‘vali’, ‘kaymakam’ ve ‘belediye başkanı’ adıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 19 şüpheli yakalanırken, zanlıların 18’i tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, son günlerde telefon yoluyla bazı illerde ‘vali’, ‘kaymakam’ ve ‘belediye başkanı’ adını kullanarak onlarca kişi ve kuruluşu 1 milyon liraya yakın dolandıran şebeke tespit edildi.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, artan şikayet üzerine telefon yoluyla bazı illerde ‘vali’, ‘kaymakam’ ve ‘belediye başkanı’ adını kullanarak 150’ye yakın kişi ve kurumu 1 milyon liranın üzerinde dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı.
6 ay süren operasyon sonunda 19 şüpheli yakaladı
Şebeke üyelerinin kendilerini yurt genelinde ‘vali’, ‘kaymakam’ ve ‘belediye başkanı’ gibi tanıtarak iş adamlarından hasta çocuk ve yetişkinlerin ameliyat masrafı için para toplayıp, engelli kişiler adına tekerlekli sandalye alınması için bağış istediklerini belirleyen siber polisi, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 30 Nisan’da operasyon başlattı. İstanbul başta olmak üzere Karabük, Samsun, Tekirdağ, İzmir, Antalya, Malatya ve Aydın’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 diz üstü bilgisayar, onlarca cep telefonu, başka kişiler adına düzenlenmiş sim kart, hard disk ve örgütsel dokümanlar ile dijital malzemeler ele geçirildi.
18 kişi tutuklandı
Yakalanan 19 dolandırıcı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 18’i “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi
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