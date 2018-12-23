Vali Akbıyık, gazilere kayak merkezini tanıttı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, İstanbul'dan gelen 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak ve gazilere, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ni tanıttı. 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak, beraberindeki gazilerle birlikte Hakkari'ye geldi. Heyet, ilk olarak daha önce İstanbu Şişli Kaymakamıyken beraber çalıştıkları Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "15 Temmuz gazilerimiz ve şehit yakınlarımız sağ olsunlar, uzun yolları geçerek ziyaretimize geldiler. Çok memnun olduk, şeref verdiler. Hepsine hoş geldiniz diyorum." dedi. 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Solak ise, "O sıkıntılı dönemlerde zor, meşakkatli günlerimizde Sayın Valimiz, kaymakam olarak her zaman yanımızdaydı. Bize bir devlet büyüğünden ziyade ağabey, baba şefkatiyle yaklaştı. Onun sevgisi, maneviyatı yüreğimizde başka olduğu için, değil Hakkari'ye, dünyanın hangi ucuna giderse gitsin biz onun yanında olacağız. Bizler Valimizden çok razıyız, Rabbim de ondan razı olsun." diye konuştu. Vali Akbıyık, ziyaretin ardından gazilerle birlikte kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan yaylasındaki Kayak Merkezine gitti. Vali Akbıyık, burada gazilere kar motoruyla kayak merkezindeki karlı dağları gezdirdi.

